大型銀行匯豐上月底率先上調轉按息率和減優惠，消息指該行疑放棄轉按市場以節省行政成
本。業界認為該行調整門檻較高，轉按申請受影響為預料之內。
匯豐發言人指，該行按揭服務沒有特別變更。所有按揭的申請會根據客戶提供的資料作出審
批。《香港經濟日報》
18/07/2019 08:54
【本港樓市】傳放棄轉按市場，匯豐：按揭服務無特別變更
大型銀行匯豐上月底率先上調轉按息率和減優惠，消息指該行疑放棄轉按市場以節省行政成
本。業界認為該行調整門檻較高，轉按申請受影響為預料之內。
匯豐發言人指，該行按揭服務沒有特別變更。所有按揭的申請會根據客戶提供的資料作出審
批。《香港經濟日報》
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