【本港樓市】傳放棄轉按市場，匯豐：按揭服務無特別變更

大型銀行匯豐上月底率先上調轉按息率和減優惠，消息指該行疑放棄轉按市場以節省行政成

本。業界認為該行調整門檻較高，轉按申請受影響為預料之內。

匯豐發言人指，該行按揭服務沒有特別變更。所有按揭的申請會根據客戶提供的資料作出審

批。《香港經濟日報》

