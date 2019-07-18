《經濟通通訊社１８日專訊》晉商銀行（０２５５８）行長唐一平表示，銀行業務發展需要
看長期，而公司擁有良好的資本情況，亦有山西客戶的認同及山西省政府的支持，對公司未來的
業務有信心。
對於不良貸款比率上升，唐氏回應指，上述比率具波動幅度，公司亦有加強風險管理，建立
良好的風險管控機制，而且山西省的經濟會持續向好，對此亦有幫助。
近日百威亞太擱置上市，晉商銀行副行長郝強表示，公司按時間表上市，認為上市過程「非
常順利」。（ｂｎ）
18/07/2019 10:35
【新股掛牌】晉商銀行：對公司業務有信心，建立良好風險管控機制
《經濟通通訊社１８日專訊》晉商銀行（０２５５８）行長唐一平表示，銀行業務發展需要
看長期，而公司擁有良好的資本情況，亦有山西客戶的認同及山西省政府的支持，對公司未來的
業務有信心。
對於不良貸款比率上升，唐氏回應指，上述比率具波動幅度，公司亦有加強風險管理，建立
良好的風險管控機制，而且山西省的經濟會持續向好，對此亦有幫助。
近日百威亞太擱置上市，晉商銀行副行長郝強表示，公司按時間表上市，認為上市過程「非
常順利」。（ｂｎ）
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