《經濟通通訊社１８日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年６月底
為０﹒９５厘，較５月底的０﹒８４厘上升１１基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業
資金的加權資金成本增加）。（ｃｌ）
18/07/2019 16:48
【本港經濟】金管局：６月底綜合利率升至０﹒９５厘
《經濟通通訊社１８日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年６月底
為０﹒９５厘，較５月底的０﹒８４厘上升１１基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業
資金的加權資金成本增加）。（ｃｌ）
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