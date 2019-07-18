【本港經濟】金管局：６月底綜合利率升至０﹒９５厘

《經濟通通訊社１８日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年６月底

為０﹒９５厘，較５月底的０﹒８４厘上升１１基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業

資金的加權資金成本增加）。（ｃｌ）

