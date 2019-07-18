【地皮截標】啟德４Ａ區１號住宅地明截標，地價估值最高１６２億

《經濟通通訊社１８日專訊》啟德舊跑道區４Ａ區１號住宅地皮將於明日（１９日）截標，

地皮發展規模龐大，市場估計多合組財團入標以分攤發展風險。有測量師因應近日社會運動及中

美貿易戰局勢降低地皮估值，市場估計每呎樓面地價１﹒２１萬至１﹒５萬元，總地價估值則由

１３０億至１６２億元。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文則指，受近日「社會運動」及「中美貿易戰」等影響

，估計發展商出價會做一點折讓，因此將地皮估值由年初預測下調一成。他相信樓面地價每呎為

１﹒４萬至１﹒５萬，地價估計由約１５１億至１６２億元，肯定為另一幅「百億地王」。他認

為，該地皮享「內海景」，價錢會較「全海景」低約１５％，惟好處是地皮近現有去觀塘的橋，

交通較為便利。

美聯測量師行董事林子彬表示，地皮屬近期罕有的逾百萬呎市區地，發展規模及投資金額亦

相對較大，加上項目位處跑道區較後排，景觀亦稍遜早前批出的跑道區一線海景地皮，故相信發

展商出價亦會傾向審慎。參考地皮毗鄰已批出的地皮地價，他相信是次地皮每呎樓面地價估值約

１﹒３５萬元，地皮總值約為１４５﹒２４億元。

另外，中原測量師行張競達提到，該住宅地位於跑道後排，景觀稍遜，但仍可享開揚市景，

加上市區地皮「渴市」，相信可吸引各大發展商入標競投，維持啟德第４Ａ區１號住宅地估值，

每呎樓面地價約１﹒３５萬元，地皮總值約１４５﹒２億元。

明日截標的啟德４Ａ區１號住宅地為新九龍內地段第６５７７號，地盤面積約為１７﹒６萬

平方呎，指定作私人住宅用途及安老院舍和幼兒中心的政府地方。最低及最高的樓面面積分別為

６４﹒６萬平方呎及１０７﹒６萬平方呎。（ｋｙ）

