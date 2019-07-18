【本港樓市】花旗調查：逾７成受訪者認為現時非置業好時機

《經濟通通訊社１８日專訊》花旗銀行公布今年第二季市民置業意向調查結果。調查結果顯

示，超過七成受訪者表示現時屬於差或極差的置業時機；受訪者對樓價走勢的看法與去季相約，

不少市民認為樓價會在未來１２個月上升；受訪者對置業的興趣則沒有完全被影響，有四分之一

受訪者表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣。



＊逾７成受訪者認為現時非置業好時機＊



在第二季，有７１％受訪者認為現時屬於差或極差的置業時機，在年齡組別２１至２９歲的

年輕受訪者當中，亦有超過七成認為現非置業好時機。而認為現時屬於好或極好置業時機的受訪

者比例，由第一季的４％下降至第二季的２％。



＊受訪者對樓價走勢看法與去季相約＊



在第一季，市民對樓價走勢的看法有所逆轉，更多受訪者觀望香港樓價在未來１２個月上升

。來到第二季，受訪者對樓價走勢的看法與去季相約，有２８％受訪者認為樓價會在未來１２個

月下跌，而認為樓價在未來１２個月上升的受訪者比例則有３６％。

不少市民觀望未來樓價上升，但沒有完全影響受訪者對置業的興趣。在第二季，有２５％的

受訪者表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣，比例仍屬近年高位。在年齡組別２１至２９歲的

年輕受訪者當中，亦有接近四分之一受訪者表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣。

是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在今年６

月訪問超過５００名香港市民。（ｂｎ）

