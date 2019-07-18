【企業盈喜】嚐高美（０８３７１）料首財季淨利按年升逾３倍

《經濟通通訊社１８日專訊》嚐高美集團（０８３７１）公布，根據對集團截至今年６月

３０日止三個月（首財季）未經審核簡明綜合業績之初步審閱，預期集團將錄得大幅增長：收入

較去年同期增長超過５５％；而淨利潤及股東應佔利潤按年增長亦超過３００％。

公司解釋，增加原因主要受惠於期內開設的更多餐廳以及去年開業的餐廳在本期間貢獻了完

整三個月的營業額、人均消費增加，以及改善整體成本控制。

今年首季業績預期將於今年８月初公布。（ｂｎ）

