【沙中醜聞】港鐵：屯馬線大圍站至啟德站首階段目標明年首季開通

《經濟通通訊社１８日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，政府已接納公司就分階段啟用

屯馬線的建議，屯馬線大圍站至啟德站首階段，目標在明年第一季開通。

港鐵指，已完成並向政府提交兩份有關紅磡站擴建部分、紅磡站北面連接隧道及南面連接隧

道以及紅磡列車停放處的事件的最終報告，並提出適當措施的建議方案。

公司又指，將與政府繼續磋商，就紅磡事件及雙方各自就沙田至中環線項目的造價、紅磡事

件所產生的費用以及與分階段啟用屯馬線相關的若干費用的付款責任達成整體解決方案。

（ｓｋ）

