《經濟通通訊社１８日專訊》復旦張江（０１３４９）發盈喜，預期截至今年六月底止六個
月，淨利潤將增長超過５０％。
集團指，主要產品銷售狀況良好，收入穩定增長。當中主要產品之一，里葆多終端銷售逐步
恢復，為集團錄得收入和淨利潤增長做出貢獻；以及公司已於４月就出售德美診聯３０﹒０４％
權益之事項完成工商變更登記，該出售事項錄得之一次性收益亦為集團錄得淨利潤增長作出貢獻
。（ｓｋ）
18/07/2019 17:22
【企業盈喜】復旦張江料中期淨利潤將增長超過５０％
《經濟通通訊社１８日專訊》復旦張江（０１３４９）發盈喜，預期截至今年六月底止六個
月，淨利潤將增長超過５０％。
集團指，主要產品銷售狀況良好，收入穩定增長。當中主要產品之一，里葆多終端銷售逐步
恢復，為集團錄得收入和淨利潤增長做出貢獻；以及公司已於４月就出售德美診聯３０﹒０４％
權益之事項完成工商變更登記，該出售事項錄得之一次性收益亦為集團錄得淨利潤增長作出貢獻
。（ｓｋ）
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