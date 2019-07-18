《經濟通通訊社１８日專訊》奧星生命科技（０６１１８）發盈喜，預期截至今年６月底止
六個月，公司將由去年同期虧損約３７０萬元人民幣轉虧為盈。
公司指，預期轉虧為盈，主要由於去年底的未完工合同金額及集團的訂單額處於極高的水平
，而導致於截收入增加；以及項目執行管理有所改善。（ｓｋ）
18/07/2019 17:50
【企業盈喜】奧星生命科技料中期業績將轉虧為盈
《經濟通通訊社１８日專訊》奧星生命科技（０６１１８）發盈喜，預期截至今年６月底止
六個月，公司將由去年同期虧損約３７０萬元人民幣轉虧為盈。
公司指，預期轉虧為盈，主要由於去年底的未完工合同金額及集團的訂單額處於極高的水平
，而導致於截收入增加；以及項目執行管理有所改善。（ｓｋ）
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