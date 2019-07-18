《小傳日記》魚缸悶局現，再失廿天線：貿戰恐升溫，淡友再進軍？

《小傳日記》隔晚（１７日）花旗國公布嘅上月新屋動工數據顯示連插兩個月，「孖屐」

再度寄望鮑叔今個月會宣布減息。不過，Ｎｅｔｆｌｉｘ最新業績唔太對辦，加上侵侵又突然變

臉會要加神州關稅，歐美魚缸都要全線跳水。

中美貿易戰陰晴不定咁款，缸友都唔敢太輕舉妄動，魚缸又繼續悶局，今朝低開二百點兼失

守廿天線（２８５０６點）同十天線（２８４４８點）後，跌幅即刻收窄至只有８１點，高見

２８５１１點兼創全日高位，但好快又高台跳水，一度低見２８３７６點，跌２１６點。

午後魚缸繼續維持跌勢，油佬同手機佬跌幅顯著質低魚缸表現，但好彩嘅係跌幅冇再擴大，

最終埋單收報２８４６１點，跌１３１點或近半巴仙，重返十天線，但就上唔返條廿天線。

主板成交６０５﹒８７億銀，按日升近１巴仙。

國貨佬指數收報１０７８４點，跌６３點或逾半巴仙。

Ａ場今日跌幅顯著，但險守二千九關，上證收報２９０１點，跌３０點或逾１巴仙。深證收

報９１５４點，跌１４７點或近２巴仙。兩市合共成交３６３０﹒６億人仔。

重磅股表現牛皮，大象（００００５）跌近半巴仙，收報６４﹒７５銀。界內證今日推出，

但好似對生發發（００３８８）無咩反應，收跌６毫子，報２７３銀。ＱＱ（００７００）今日

急跌近２巴仙失守３６０銀關口，收報３５６﹒６銀。中移動（００９４１）跣低近半巴仙，報

７０﹒５５銀。ＡＩＡ（０１２９９）最硬淨，逆市升近１巴仙，收報８６﹒１５銀。

內需佬逆市造好，旺旺（００１５１）漲逾１巴仙，報６﹒３銀，係最佳藍戰士。潤啤

（００２９１）彈起超過兩巴仙，報３７﹒１５銀，係最勁嘅國貨佬！



＊大和撐太保股價即炒高，大行睇中性金沙跌得應＊



內險佬呢期股價都有進帳，終於都開車啦佢地，話說大和出份報告，話喺理想嘅情況下，太

保（０２６０１）今年上半年淨利潤可以踢高七至九成，畀「揸貨」評級。有大行唱好股價梗係

有追捧啦，今日收漲近２巴仙，報３２﹒６５銀。街坊財險（０２３２８）都踢高逾２巴仙，報

９﹒３４銀。中人保（０１３３９）漲近半巴仙，報３﹒２３銀。但龍頭平保（０２３１８）同

國壽（０２６２８）今日發吽逗，路透仲有消息話，平保旗下嘅陸金所唔會再搞Ｐ２Ｐ借貸，但

平保只係跌近半巴仙，報９４﹒１銀。國壽就微升唔夠半巴仙，報２０﹒５銀。

馬交博彩佬呢期都算悶局，賭場都拍烏蠅，有傳線上賭場搶咗唔少生意，大行麥格理都係對

金沙（０１９２８）維持中性睇法，「他屐」維持係４３銀。今日成個板塊跌幅都幾顯著，金沙

同銀娛（０００２７）都跌逾１巴仙，收報４０﹒９銀及５６﹒４５銀。美高梅（０２２８２）

跳水式插近４巴仙，收報１３﹒７銀。新濠（００２００）潛水逾２巴仙，報２０﹒５銀。澳博

（００８８０）同永利馬交（０１１２８）都一齊跌逾１巴仙，報９﹒３９銀同１８﹒９銀。



＊貿談續呆滯手機佬濕濟，藥佬見回吐信達表現好＊



中美貿易談判繼續停滯，聽講侵侵政府仍然研究緊點樣回應神州要求放寬對華為嘅限制。習

特會都完咗兩個禮拜，但係都仲研究緊，缸友唔失望，手機設備佬都第一時間話等唔到啦！連升

咗六日嘅舜宇（０２３８２）就係佼佼者喇！前兩日谷到上返８８蚊，而家再嚟話未有進展，揸

住嘅都即刻放啦，今日回吐逾２巴仙，報８５﹒９５銀，穿返條１００天線（約８６﹒８８銀）

，係最差嘅藍戰士；瑞聲（０２０１８）都唔好得去邊，同樣走低２巴仙，報４３﹒１銀，穿咗

１０天（約４３﹒４１銀）同埋５０天線（約４３﹒２２銀）。中興（００７６３）就低收近３

巴仙，報２２﹒３銀。

醫藥股日前短炒咗浸之後，近日表現都麻麻。中生製藥（０１１７７）附屬開發嘅抗腫瘤藥

獲批註冊批件，但唔見有帶挈返佢喎。中生今日最高都係彈近１巴仙，見８﹒９４銀，收市就要

倒跌半個巴仙，報８﹒８３銀。另一藍戰士石藥（０１０９３）亦都軟逾１巴仙，報１３﹒３４

銀。信達生物（０１８０１）有大行富瑞加持，表現就好啲，升近４巴仙，報２５﹒２銀。半新

丁錦欣生殖（０１９５１）亦都走高近３巴仙，報９﹒０６銀。



＊經濟惹惆悵金價又急漲，油價急跪低三桶油失威＊



花旗國最近出街嘅經濟數據時好時壞，缸友對今個月聯儲局減息嘅預期起起伏伏，噚日公布

嘅新屋動工數據就顯示連續第二個月下滑，再一次增加聯儲局減息嘅可能性，金價噚晚就最多勁

彈超過１巴仙，高見１４２６美金。加上呢排個市悶冇朋友，自然會有更多資金湧入有炒作概念

嘅板塊，金礦佬今日全線炒高，招金（０１８１８）勁升近半成，報８﹒８５銀。潼關黃金

（００３４０）乾升超過一成，報０﹒４７５銀。山東黃金（０１７８７）最多炒高近半成，但

埋單無升跌，報１４﹒４６銀。紫金（０２８９９）只係彈起逾１巴仙，報３﹒１３銀。

花旗國同波斯嘅關係終於冇咁僵，加上花旗國上周成品油庫存大增，國際油價呢幾日冇乜運

行，布油同紐油噚晚雙雙插水逾一巴仙，「三桶油」又再捱沽，中海油（００８８３）跣低逾２

巴仙，報１２﹒８８銀。中石化（００３８６）同神州石油（００８５７）就分別跌半巴仙，報

５﹒１３銀同４﹒２４銀。安東油服（０３３３７）跳水逾２巴仙，報０﹒９５銀。請請！



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