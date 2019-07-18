《真知灼見－溫灼培》約翰遜的振興大計，能讓英國經濟起飛嗎？

《真知灼見》市場一直盼望，英國最終會放棄「脫歐」；即使真的要「脫歐」，仍期望英國

會保留在歐盟單一市場內。也是說，市場期望英國只是形式上「脫歐」，「脫歐」後與未「脫歐

」前基本上無異。市場有這想法也相當合理，因為倘英國離開歐盟單一市場，倫敦很大機會以將

失去其歐洲金融中心地位；而北愛爾蘭與蘇格蘭也有很大機會「脫英」，這一切英國均不能承受

。

不過如約翰遜一旦上台成為英國首相，情況可不一樣。約翰遜向來的「脫歐」取態鮮明，就

是要完完全全「脫歐」，絕不眷戀把英國保留在歐盟單一市場內；可以想像如約翰遜成為英首相

，英國離開歐盟單一市場的機會將會大大提升。就是約翰遜所謂期望與歐盟能達成在有協議下

「脫歐」，也不代表會把英國留在歐盟的單一市場內，相信只是較體面地離開歐盟而已。所以，

我們有必要先研究當英國離開歐盟單一市場後，約翰遜將如何帶領英經濟轉型，從而衡量英經濟

以至英鎊前景。



＊減入息稅、建經濟特區、加強與印度聯繫＊



約翰遜在過去不同場合也曾提出過不少在英國「脫歐」後，將如何帶領英經濟重拾活力的方

案，現綜合如下。他指「脫歐」後首要做是削減個人入息稅，以降低「脫歐」對英國民眾帶來的

壓力。另外，翰遜亦曾提出會在英國成立為數約六個類似新加坡模式的免稅經濟特區，以吸引投

資資金到當地發展經濟。其次，為增強蘇格蘭與北愛爾蘭的經濟聯繫，將會動用１５０億英鎊興

建一條渡海橋連接兩地。另外，亦會加強與印度的經濟聯繫。約翰遜解釋，據經濟學家估計，全

球工業國的人口正在老化，逐步失去經濟動力；相反，印度人口相對年輕，到２０５０年經濟學

家普遍估計，印度可望成為全球第三大經濟體，在中國及美國之後。而約翰遜更曾指，與一個年

輕及充滿活力的印度成為貿易夥伴總較繼續依賴著歐盟要好。當然，憑藉英國與美國的特殊關係

，約翰遜也希望增強與美國的貿易聯繫。



＊振興大計收效成疑＊



約翰遜所謂的方案，真的可帶領英國在脫離歐盟後讓英經濟起飛嗎？首先，減入息稅只能紓

緩英國民眾面對「脫歐」後的痛苦，但實際上是無法帶領英國走出困局。至於成立經濟特區，便

能帶旺一地的經濟這亦是一大疑問；如果只要簡單地成立經濟特區便能把經濟拉動起來，相信全

球每個國家也會以推動經濟特區計劃以令其經濟突飛猛進。現實是，不少經濟特區最終也是失敗

，成功如深圳特區只屬少數。印度方面，現今的印度似乎買不了多少英國貨；而５０年後的印度

如何，這是一個很長遠的問題，暫不用多討論。至於與美國加強貿易聯繫，這也未必靠得住；美

國總統特朗普不斷把「美國優先」掛在口邊，未必會惠及英國。



＊英鎊或跌穿１﹒２０美元＊



英國一旦脫離歐盟單一市場，其即時衝擊料將相當顯著。至於從約翰遜過去提出的方案中，

就見不到哪一個可真正能有把握帶領英國經濟在「脫歐」後可重新起飛。建議大家投資者要有心

理準備，脫離歐盟單一市場後的英經濟將面對重大衝擊，英鎊匯價或出現顯著回落，甚至有機會

跌穿１﹒２０美元水平。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

