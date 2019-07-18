【新股上市】消息指清晰醫療集團進行上市前推介，擬８月上市聆訊

《經濟通通訊社１８日專訊》消息指，由藥明康德（０２３５９）持股２０﹒８３％的私家

屈光治療服務供應商清晰醫療集團正進行上市前推介，冀於８月進行上市聆訊。

清晰醫療集團已於４月向聯交所遞交上市申請，民銀資本（０１１４１）為獨家保薦人。

近期不少新股接連叫停，影響投資者認購意欲，消息指，整個ＩＰＯ市場仍非常活躍，而且

清晰醫療集團於同業中處於領先地位，故集團對是次上市有一定信心，加上已上市的同業希瑪眼

科（０３３０９）於股市表現不俗，相信有助提升投資者信心。（ｈｌ）

