《經濟通通訊社１８日專訊》消息指，由藥明康德（０２３５９）持股２０﹒８３％的私家
屈光治療服務供應商清晰醫療集團正進行上市前推介，冀於８月進行上市聆訊。
清晰醫療集團已於４月向聯交所遞交上市申請，民銀資本（０１１４１）為獨家保薦人。
近期不少新股接連叫停，影響投資者認購意欲，消息指，整個ＩＰＯ市場仍非常活躍，而且
清晰醫療集團於同業中處於領先地位，故集團對是次上市有一定信心，加上已上市的同業希瑪眼
科（０３３０９）於股市表現不俗，相信有助提升投資者信心。（ｈｌ）
18/07/2019 09:02
【新股上市】消息指清晰醫療集團進行上市前推介，擬８月上市聆訊
《經濟通通訊社１８日專訊》消息指，由藥明康德（０２３５９）持股２０﹒８３％的私家
屈光治療服務供應商清晰醫療集團正進行上市前推介，冀於８月進行上市聆訊。
清晰醫療集團已於４月向聯交所遞交上市申請，民銀資本（０１１４１）為獨家保薦人。
近期不少新股接連叫停，影響投資者認購意欲，消息指，整個ＩＰＯ市場仍非常活躍，而且
清晰醫療集團於同業中處於領先地位，故集團對是次上市有一定信心，加上已上市的同業希瑪眼
科（０３３０９）於股市表現不俗，相信有助提升投資者信心。（ｈｌ）
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