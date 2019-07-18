《投資領域－譚家駿》結合ＥＳＧ投資，慎選優質企業

《投資領域》近幾年以來，無論是在國際又或是中港市場當中，投資者對於環境、社會和管

治（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ，Ｓｏｃｉａｌ，Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ，簡稱ＥＳＧ）愈來

愈見重視，尤其是新世代更加傾向接受ＥＳＧ的概念。

２０１８年時，首域投資與獨立的歐洲金融服務公司Ｋｅｐｌｅｒ－Ｃｈｅｕｖｒｅｕｘ合

作進行一項研究，調查千禧世代對可持續投資的意見，結果證明大部分受訪者較之前出生的世代

更樂於接納ＥＳＧ概念，並且希望參與責任投資產品。



＊ＥＳＧ投資愈見普及＊



值得留意的是，ＥＳＧ其實並非突如其來，很久以前亦已有很多名稱各異但本質相同的術語

誕生：例如美國的社會責任投資者（Ｓｏｃｉａｌｌｙ Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅ

Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ）組織在１９８９年舉行首次的社會責任投資會議；發生埃克森油輪瓦迪茲

號（Ｅｘｘｏｎ Ｖａｌｄｅｚ）漏油事故後，綠色基金逐漸備受注視，多米尼４００指數

（Ｄｏｍｉｎｉ ４００）等否定篩選指數亦相繼推出市場。

事實上，當時已有多款同類的道德投資產品，但不少業界人士對這些投資工具抱持懷疑的態

度，其實，這並非僅僅是道德層面上的準則，而是確確實實會影響到投資回報上的重要範疇。

我們認為，ＥＳＧ是投資程序重要和自然的延伸，並非只是選擇適合的名稱或品牌，把可持

續發展因素與投資程序融合是一個合理的方法，亦符合審慎的風險管理原則。

作為由下而上的長期投資者，我們是以「年」來作為量度表現的單位，不會純粹著重於季度

回報，所以我們會尋找那些與少數投資者的利益一致，無論經濟環境順逆仍會尊重所有持份者的

公司管理層。

在如何實施上，沒有適用於所有投資者或公司的單一途徑，更重要的是找到正確的前進方向

，以我們為例，仍會為投資範圍設定界限，基於道德衝突（煙草業、博彩業、國防業）、過往行

為表現或文化的原因，我們不會投資於某些家族、機構及行業。



＊避開投資陷阱＊



舉例而言，２０１５年時，有一個印尼富商家族重返美元債券市場，此前曾經嚴重違約，但

在公共和私營基金的協助下得以捲土重來。

這個家族不但在亞洲金融危機時受困，２００１年時企業始創人的兒子更就個人及家族旗下

一家銀行違反美國聯邦選舉法承認控罪，並為此繳付當地歷來最高金額的競選財務罰款。其後，

在２０１８年時這個家族企業在反貪調查中，被發現上述事件與一家奧地利銀行的５０００萬美

元貸款有關。

由此可見企業管治的重要性，這亦是為何我們避免投資於這些家族的原因之一，同時亦可看

出，企業持有人及管理團隊通常在艱難境況下更能展現本性，其時如何處理壓力正好讓我們了解

其價值觀、優先任務及行事宗旨。

事實上，而除了企業管治之外，ＥＳＧ中的環保和社會義題，同樣亦是不容忽視的重要因素

，投資者應採取較全面的策略。

總結而言，我們認為並非純粹是一個品牌標籤，而是經營業務的價值觀，因為我們不能忽視

對社會和環境造成的影響，而且良好的管治是建立優秀企業的基礎。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

