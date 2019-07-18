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即市新聞

18/07/2019 15:36

《宏觀理財－冼健岷》暑假外遊，智選旅遊保

　　《宏觀理財》暑假是旅遊旺季，大家都可能已經計劃好行程，準備度過輕鬆愉快的假期。相
信大家在展開旅途前，都會購買旅遊保險，為旅途買一個安心。然而，今時今日的旅遊保險，保
障範圍已經不止是人身意外、醫療費用、遺失財物和旅程延誤等基本保障，部分計劃更提供單次
旅程保障或全年環球保障，並且針對不同的財物和旅遊性質，帶來貼心保障。
　　如果旅客一年內多次外遊，可以考慮購買全年環球保障，可節省保費。我們可以比較同一間
保險公司相同的保額和保障範圍的計劃，若果保障全年環球各地的旅程，一年保費為１３２０元
；而購買單次的旅程保障計劃，保費則為２３４元。換言之，如果一年超過六次外遊，投保全年
保障會更化算。

＊遺失手機，獲賠３０００元＊

　　在旅途上，大多數旅客都會使用手提電話來搜尋「食買玩」的好去處，如果不幸遺失手提電
話，心情一定大受影響。現時有些保險公司的保障計劃，為每件流動電話及通訊器材提供高達
３０００元賠償，可算是一點點的補償。
　　出外旅遊，很多人都已經不滿足於遊覽名勝，或者停留在遊客區消費玩樂，部分人會希望體
驗在香港未必有機會嘗試的運動，市場上有保障方案保障滑雪及其他冬季運動、潛水、笨豬跳、
高山遠足及各種水上活動，讓投保人可盡情享受當中的樂趣。
　　近年來，愈來愈多人喜歡自駕遊，自由自在闖蕩大世界。現時有些保障包括租車自負額保障
，適合鍾情自駕遊人士。受保人在旅行期間所租用的車輛如發生意外，受保人可就該租用車輛之
汽車保險保單所支付的自負額獲得賠償。

＊保障範圍伸延至家居爆竊＊

　　一般人可能認為旅遊保險只會保障與旅途有關的損失，事實上有些保險計劃的保障範圍伸延
至家居爆竊，保障受保人於旅遊期間，其住所發生爆竊所引致的家居用品損失，讓受保人可無後
顧之憂。
　　購買旅遊保險除了要注意保障範圍，還有一些地方要留意。其實愈早購買旅遊保險，受保人
得到的保障愈大。一旦出發前目的地發生天災人禍，又或者香港政府於出發前７日內，對目的地
發出紅色或黑色旅遊警示，受保人因而取消行程，也可獲得部分預訂機票和住宿的賠償。
　　此外，假若在旅途中不幸遺失或損毀財物，謹記要在當地報警，手上持有有效的證明，日後
才可向保險公司索償。旅遊保險只須花費大約１００元至２００元，換來是安心享受沿途風景和
旅程上的樂趣，絕對物有所值，因此建議大家在確定行程後盡快投保。
《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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