中美貿易戰恐升溫，港股收跌１３１點報２８４６１，失守廿天線

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚（１７日）美國公布的上月新屋動工數據連續第二個月下

滑，再次燃起市場對本月減息的憧憬，但中美貿易關係再次因美國總統特朗普日前強硬的言論陷

入窘局，歐美股市隔晚全線下挫。港股今早低開２００點，報２８３９３點，跌穿１０天

（２８４５６點）及２０天線（２８５０９點）。其後跌幅最多收窄至８１點，高見

２８５１１點兼創全日高位後，在石油股及騰訊（００７００）受壓拖累下，跌幅突擴大至最多

２１６點，全日低見２８３７６點，全日高低位均於開市後不足一小時內出現。

午後騰訊及石油股沽壓仍未解除，中港地產股出現回吐，但港股跌幅未有進一步擴大，最終

全日收跌１３１點或０﹒４６％，報２８４６１點，十天線失而復得，但未能重上廿天線。主板

成交僅６０５﹒８７億元，較昨日增加０﹒９％。

國企指數報１０７８４，跌６３點或０﹒５８％。

上證綜指險守二千九關，收報２９０１，挫３０點或１﹒０４％。深成指報９１５４，跌

１４７點或１﹒５８％。兩市全日成交３６３１億人幣，按日減少４﹒８％。



＊油股再受油價下跌拖累，手機出貨量恐降舜宇最差藍籌＊



美國上周成品油庫存大增，加上美伊緊張關係緩和，國際油價隔晚雙雙走低逾１％，「三桶

油」再度受壓，中海油（００８８３）挫２﹒２８％，報１２﹒８８元。中石化（００３８６）

軟０﹒５８％，報５﹒１３元。中石油（００８５７）跌０﹒４７％，報４﹒２４元。安東油服

（０３３３７）走低２﹒０６％，報０﹒９５元。中海油服（０２８８３）逆市升０﹒２３％，

報８﹒５７元。

中美貿易戰陰影籠罩，加上市場研究機構Ｇａｒｔｎｅｒ預料，今年全球手機出貨量將較之

上一年下降６８００萬部，降幅達３﹒８％，手機設備股全線受壓，舜宇（０２３８２）挫

２﹒３３％，報８５﹒９５元，為跌幅最大藍籌。瑞聲（０２０１８）跌２﹒２７％，報

４３﹒１元。丘鈦（０１４７８）逆市升１﹒５７％，報７﹒１２元。比亞迪電子

（００２８５）走低１﹒７８％，報１１﹒０６元。通達（００６９８）跌３﹒３３％，報

０﹒５８元。

５Ｇ概念股亦見沽壓，中興通訊（００７６３）走低２﹒６２％，報２２﹒３元。中通服務

（００５５２）跌１﹒５９％，報５﹒５８元。長飛光纖（０６８６９）軟１﹒２３％，報

１４﹒４８元。中國鐵塔（００７８８）蒸發０﹒９７％，報２﹒０５元。京信通信

（０２３４２）跌１﹒１２％，報１﹒７６元。



＊內需股逆市受捧旺旺最佳藍籌，嘉年華國際逆市飆五成＊



重磅股方面，友邦（０１２９９）逆市升０﹒７６％，報８６﹒１５元兼為全日最高位。騰

訊急挫１﹒８２％，報３５６﹒６元。匯控（００００５）跌０﹒３８％，報６４﹒７５元。港

交所（００３８８）軟０﹒２２％，報２７３元。中移動（００９４１）走低０﹒４２％，報

７０﹒５５元。建行（００９３９）蒸發０﹒４８％，報６﹒１９元。據路透消息指，平保

（０２３１８）旗下陸金所將退出Ｐ２Ｐ貸款業務，平保全日跌０﹒３２％，報９４﹒１元。

內需股逆市受捧，旺旺（００１５１）揚１﹒４５％，報６﹒３元，為表現最佳藍籌。蒙牛

（０２３１９）緊隨其後，全日漲０﹒８％，報３１﹒３５元。康師傅（００３２２）走高

２﹒７％，報１２﹒９２元。潤啤（００２９１）走高２﹒３４％，報３７﹒１５元，為表現最

佳國指股。維他奶（００３４５）升１﹒６％，報３８元。統一（００２２０）升０﹒７７％，

報９﹒２２元。安踏（０２０２０）走高１﹒１２％，報５４﹒２５元。

水泥股捱沽，中建材（０３３２３）挫２﹒６１％，報７﹒０８元，為跌幅最大國指股。海

螺水泥（００９１４）跌１﹒６５％，報４７﹒５５元。潤泥（０１３１３）逆市升

１﹒１８％，報７﹒６９元。金隅（０２００９）走低１﹒６％，報２﹒４６元。亞洲水泥

（００７４３）回吐１﹒９５％，報１３﹒１元。

多隻細價股落鑊，嘉年華國際（００９９６）逆市飆五成，報０﹒０３６元，為升幅最大個

股。嘉藝控股（０１０２５）急升４９﹒１２％，報０﹒８５元。三愛健康（０１８８９）揚

３７﹒７６％，報０﹒１３５元。雨潤食品（０１０６８）走高３５﹒１１％，報１﹒２７元。

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