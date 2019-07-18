沙中線最快明年第一季局部通車至啟德站

《經濟通通訊社１８日專訊》運輸及房屋局局長陳帆下午見記者。陳帆表示，為使市民可盡

早使用沙中線，港鐵建議由大圍至啟德站作局部通車，政府方面亦已同意。

陳帆表示，預計明年首季可開通屯馬線第一期，包括顯徑站、鑽石山站及啟德站。港鐵會在

接下來的時間進行通車測試。

陳帆指，港鐵目標是在明年初完成大圍至紅磡段的工程，並於２０２０年底全線通車。至於

紅磡到金鐘段的通車時間仍需再作評估。（ｈｍ）

