《經濟通通訊社１８日專訊》公民黨楊岳橋早前他提出《２０１９年侵害人身罪（修訂）（
域外法權效力）條例草案》以處理台灣殺人案。楊岳橋表示，今日接獲政府正式通知，因該草案
會影響香港的刑事法律、制度及政府政策，故不同意把草案提交上立法會大會審議。（ｈｍ）（
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18/07/2019 12:18
【移交逃犯】楊岳橋：政府已通知不同意《域外法權》草案提上立會
《經濟通通訊社１８日專訊》公民黨楊岳橋早前他提出《２０１９年侵害人身罪（修訂）（
域外法權效力）條例草案》以處理台灣殺人案。楊岳橋表示，今日接獲政府正式通知，因該草案
會影響香港的刑事法律、制度及政府政策，故不同意把草案提交上立法會大會審議。（ｈｍ）（
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