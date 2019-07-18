【沙中醜聞】運房局局長陳帆將於下午四時半就沙中線項目見傳媒

《經濟通通訊社１８日專訊》運輸及房屋局局長陳帆今日下午４時３０分就沙田至中環線項

目會見傳媒。

沙中線工程醜聞不斷，港鐵最初訂於６月３０日向政府及沙中線獨立調查委員會提交報告，

惟後來要求延至本周一（１５日），及後再延期至下周一（２２日）。（ｆｗ）（ｚｚ）

