《經濟通通訊社１８日專訊》運輸及房屋局局長陳帆今日下午４時３０分就沙田至中環線項
目會見傳媒。
沙中線工程醜聞不斷，港鐵最初訂於６月３０日向政府及沙中線獨立調查委員會提交報告，
惟後來要求延至本周一（１５日），及後再延期至下周一（２２日）。（ｆｗ）（ｚｚ）
18/07/2019 14:38
【沙中醜聞】運房局局長陳帆將於下午四時半就沙中線項目見傳媒
《經濟通通訊社１８日專訊》運輸及房屋局局長陳帆今日下午４時３０分就沙田至中環線項
目會見傳媒。
沙中線工程醜聞不斷，港鐵最初訂於６月３０日向政府及沙中線獨立調查委員會提交報告，
惟後來要求延至本周一（１５日），及後再延期至下周一（２２日）。（ｆｗ）（ｚｚ）
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