《股金豐采－涂國彬》７月議息未必減息，金價短線上行有限

《股金豐采》根據利率期貨顯示，外界押７月底減息，姑勿論是四分一或半厘的減幅，整體

而言就是７月要減云云。那就是所謂７月減息概率百分百之說的來源。

雖然，近期美國經濟數據樂觀，包括非農、通脹和零售銷售等，普遍不俗，但，減息預期仍

然強烈。



＊留意全球貿易談判博奕負面影響＊



無論如何，資產價格相繼有反應。美匯指數回吐漲幅，６月尾曾跌破９６的支持，只是數據

樂觀，又讓美元反彈回９７水平。又例如，最新出爐的房屋數據疲弱，美匯指數便一度跌破５０

日線，結束兩日連升的格局。如此一來，自然利好金價，尤其金價從６月開始加速走高，有強勁

動能，６月尾站上１４００大關，整個６月累積近８％的漲幅，只是從７月開始，才因為沒更多

減息消息，又同時消化之前積累漲幅，便在高位徘徊整固。

當然，央行的減息，今次的焦點是，究竟局方對於全球貿易談判博奕格局，對於經濟增長的

負面影響有多少。說起來，中美貿易談判，原本在Ｇ２０會後，已計劃重新開始，投資者喘一口

氣，只是近日又來一次擔憂加深，特朗普表示談判仍有很長的路要走，並威脅可隨時向中國加徵

關稅。如此一來，應聲所見，恐慌指數ＶＩＸ昨日（１７日）上漲逾８％，升至接近１４水平，

暫時未算太高，但趨勢值得留意。相比之下，所謂避險資產又獲支持，當中包括日圓和黃金等。



＊預防式減息無說服力＊



是的，金價原本由１４００大關的支持很快反彈，突破１４２６，表現轉強。後市還看美聯

儲。純看數據，沒馬上行動的必要，但若考慮市場預期，便是所謂７月行動的理據，即使如此，

幅度亦將有限，不應是半厘，故此，議息結果公布時，短線金價再上行空間反而有限。

更何況，正如筆者維持的看法，最快減息應在９月或１０月的會期，讓更多經濟轉差的數據

說服大家，才是當前央行決策的重點所在，貿然的所謂提早預防式減息，並無說服力可言。如此

一來，７月若不減息，則上述受惠減息憧憬的，可能有一輪壓力。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

