《鍾之日記》貿戰不明朗，股市向下走

《鍾之日記》７月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美儘管計劃重啟會談，可是隨著美國總統特朗普變臉，兩國似乎還沒看見達成協議的出路

。美國商務部長羅斯表示，中國仍需努力解決知識產權盜竊、結構性改革及產業補貼等重大問題

，才能達成任何貿易協議。羅斯強調條款要確保加入執行機制，但這正正是兩國早前談判破裂的

關鍵點，反映兩國之間仍存在觀念上的鴻溝，難見停戰的一天。

中美貿易磋商目前仍處於停滯狀態，前景不明朗，歐美股市隔晚全線下挫。港股今早低開

２００點，石油股及騰訊（００７００）受壓，恆指跌幅擴大，全日低見２８３７６點，最終收

跌１３１點或０﹒４６％，報２８４６１點，十天線失而復得，但未能重上廿天線。主板成交僅

６０５﹒８７億元，較昨日增加０﹒９％。

貿戰陰影籠罩，加上市場研究機構Ｇａｒｔｎｅｒ預料，今年全球手機出貨量將較之上一年

下降６８００萬部，降幅達３﹒８％，手機設備股全線受壓，舜宇（０２３８２）挫２﹒３％，

為跌幅最大藍籌。瑞聲（０２０１８）跌２﹒２７％。



＊Ａ場三連跌，外資流入執貨＊



定調下半年經濟方向的中央政治局會議料月底召開，中信証券預計會議整體比４月定調邊際

寬鬆，貨幣和財政逆周期政策有望加碼。

人行本周連續四日均向市場放水，今日再淨投放１０００億元人民幣，連續四日泵水，惟受

累中美談判再生枝節，拖累股市再度下跌，午後跌幅加劇，滬綜指跌１﹒０４％，於全日最低位

２９０１﹒１８點收市，險守二千九，連跌３日，科技股向下調整，深成指收跌１﹒５８％。

前路不明打擊投資者信心，兩市全日成交３６３１億元人民幣，按日減少４﹒８％，外資今

早舉棋不定，午後隨著滬指逼近二千九關果斷入市，全日淨流入Ａ股１８﹒４５億元人民幣，連

續第三日錄得淨流入。



＊環保風暴愈吹愈猛，周期股集體跌＊



據《經濟參考報》引述知情人士稱，中國將以更大力度，更加精確地對高耗能產業進行停限

產調節，計劃對鋼鐵、煤炭、水泥、化工等１５個重點行業開展績效分級評價和差異化管理，將

行業企業分為Ａ、Ｂ、Ｃ級，在京津冀及周邊等環保重點區域，根據不同天氣條件，根據等級採

取不同的停限產措施。換言之，企業環保評級愈低，在重污染天氣時須實施的停限產措施則愈嚴

厲。

中國霧霾問題肆虐，令全國自上而下掀起一陣又一陣的環保運動，從錯峰生產措施、煤改氣

、生態環保督察進駐央企、垃圾分類，再到如今醞釀的企業環保三級制，一方面減輕中國大氣污

染問題，另一方面也可曲線達至去產能效果。

一般來說，較大型的企業可從評級制受益，因其有更多資本去對環保系統進行升級，生產行

為亦會比較規範，所以評級較高，日後可避免被實施最嚴厲的停限產措施，但整體而言，大環境

對工業污染排放的要求愈來愈嚴格，高污染行業公司以後需要付出更多生產成本，以及更多的監

管要求。

煤炭股方面，兗州煤業（０１１７１）跌１﹒５％，中煤能源（０１８９８）跌１﹒３％，

中國神華（０１０８８）跌０﹒９％；鋼鐵股方面，重慶鋼鐵（０１０５３）跌０﹒９％，馬鋼

股份（００３２３）跌０﹒８％，鞍鋼股份（００３４７）跌０﹒３％；建材股方面，中國建材

（０３３２３）跌２﹒６％，亞洲水泥（００７４３）跌２％，海螺水泥（００９１４）挫

１﹒７％。



＊獲標普上調評級至正面，中聯重科曾創４年高＊



中聯重科（０１１５７）Ｈ股早盤拉升，一曾飆約４％，高見５﹒８元，創逾４年新高，終

收報５﹒７元，升２﹒３％。

中聯重科料上半年淨利達２４億元至２７億元人幣，較去年同期急增１７２％至２１２％。

中金發報告指，中聯重科的盈利能力有望持續提升，維持公司Ａ股及Ｈ股的目標價，以及「跑贏

大市」評級。

國際信貸評級機構標準普爾今日公布，確認中聯重科的長期發行人信貸評級為「Ｂ」，並調

整其評級展望至「正面」，以反映標普預期在良好的市場環境下，中聯重科的盈利將持續增長，

有助公司於未來２４個月減債。

標普稱，中聯重科得益於銷售理想及利潤率改善，其上半年的業績遠高於標普預估。標普預

期，中聯重科的財務數字於未來１２個月將顯著好轉，持續的銷售增長將令公司ＥＢＩＴＤＡ錄

得高速增長，而負債亦會溫和減少。

其他重型機械股今日互見漲跌，三一國際（００６３１）升０﹒３％，但中國龍工

（０３３３９）跌０﹒５％，中國重汽（０３８０８）更挫２﹒８％。



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