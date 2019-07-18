《投資心得－潘鐵珊》港鐵租賃業務需求有增無減，現金流穩定

《投資心得》港鐵（０００６６）除了骨幹香港鐵路營運外，亦有在香港及國內進行物業開

發。截止去年１２月３１日止年度，集團錄得經常性業務收入達５３８﹒７億元同期比上升

１１﹒２％，表現不俗；除稅後公司股東應佔?潤在計入投資物業重估後，同比下降４﹒９％至

１６０﹒１億元。集團不論在香港或海外均有多個發展亮點。



＊車站商務及物業租賃續增長＊



集團有多個值得留意之處。其中在香港的物業發展方面，視乎市場情況，集團計劃在未來一

年為三項合共可提供約４５００個住宅單位的物業發展項目進行招標。租賃業務方面，需求有增

無減，現金流穩定，香港車站商務以及物業的租賃業務分別增長６﹒８％及３％，尚算理想。

隨著高鐵開通，香港西九龍站的３５間新商店開張、德福廣場二期七樓和八樓，以及青衣城

二期的新零售設施啟用，均進一步推動上述兩項業務的發展。去年的中環甲級寫字樓租金繼續表

現理想。雖然租戶對成本的意識有所提高，但內地企業和跨國公司的需求相信在今年依然趨強。

整體租賃業務需求有增無減，現金流穩定。



＊建議現價買入，上望６０元＊



此外，港鐵於其他國家亦有發展，而海外的整體表現維持在合理水平。集團於去年四月獲批

澳門輕軌系統氹仔線的營運及維護服務合約；而英國方面，旗下的ＭＴＲ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｃｒｏｓｓｒａｉｌ）已經開始營運倫敦柏靈頓站與希斯路機場之間

的ＴＦＬ鐵路營運。而港鐵亦就英國Ｗｅｓｔ Ｃｏａｓｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ鐵路專營

權以及加拿大的大多倫多區及咸美頓區鐵路網絡升級項目的資格遞交標書。

在中國國內方面，集團亦已經與國內不同省市區的當局簽署協議，共同開發鐵路和鐵路相關

物業發展項目。上述項目可望能為集團的收入帶來進一步貢獻。可考慮於現價買入，上望６０元

，跌穿５２元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

