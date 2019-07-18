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即市新聞

18/07/2019 09:58

《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》短線投資市場難言樂觀

　　《Ｂｅｎ哥思路》中國公布多項經濟數據，第二季ＧＤＰ同比增長６﹒２％，雖然低於首季
的６﹒３％，同時亦創近２７年低位；不過，上半年累計仍升６﹒３％，符合市場預期。另外，
零售表現亦見好轉，６月社會消費品零售總額同比增加９﹒８％，高於５月的升８﹒６％，而上
半年的固定資產投資則增５﹒８％，亦高於首５個月的５﹒６％。由於目前大部分經濟活動指標
仍較疲弱，６月零售數據改善，或因受６月汽車促銷帶動，未來能否延續增長仍有待觀察，而且
房價升幅及商品房銷售額的增速亦見回落，均為未來經濟增長帶來考驗。在貿易前景不明朗及外
圍環境仍較複雜下，內地整體經濟仍有較大下行壓力，料短線投資市場難言樂觀。
　
＊中美貿易問題存變數＊
　
　　百威亞太擱置上市，令市場對港元資金需求減少，港元拆息亦見回落，當中隔夜及１個月拆
息更一度創１個月低位。不過，近日市場投資氣氛仍較觀望，成交量繼續處於偏低水平，資金會
否重回股市仍需時觀察。事實上，目前市場欠缺炒作誘因，雖然聯儲局主席鮑威爾再重申將採取
適當行動保持美國經濟增長，深化市場的減息預期，但特朗普針對中美貿易談判再度擺出強硬姿
態，並聲稱可向額外３２５０億美元的中國商品加徵關稅，故市場取態仍較審慎。
　　港股方面，恆指於周初一度下試５０天線的支持位，而在內地經濟數據理想帶動下，恆指顯
著反彈，惟仍受制於１００天線水平。技術上，港股仍未回補月初時的下跌裂口，加上近日成交
動力不足，而且本港政局風險亦未見緩和跡象，均不利投資市場表現，料恆指短線繼續於
２８０００點至２９０００點之間上落。
　
＊７月美息只降２５基點＊
　
　　美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會上表示，貿易緊張局勢以及對全球經濟增長的擔憂，繼
續拖累美國經濟前景，企業投資近幾個月已經明顯放緩，聯儲局將採取適當行動維持擴張。主席
鮑威爾解釋了為何即使經濟和就業增長保持強勁，仍要採取先發制人的降息行動，進一步肯定聯
儲局將在７月會議期間減息的預期。不過，美國６月份核心消費者價格按年上漲２﹒１％，加上
就業數據強勁，預期聯儲局７月會議將只減息２５個基點，而非５０個基點。
　
＊美歐央行皆鴿化＊
　
　　事實上，特朗普幾個月來，一直要求聯儲局減息。根據外電透露，特朗普不滿美元的強勢可
能會削弱經濟繁榮，影響連任機會。另一方面，期貨市場預測２０１９年底結束之前，美國將積
累降息７５個基點。在市場以及特朗普總統的壓力之下，鮑威爾的「鴿派」言論是可以理解。而
在預期聯儲局貨幣政策偏向寬鬆，美國進入降息周期下，拖累美元匯價再度轉弱。美匯指數從
５０天平均線之上，大幅回落至接近２００天平均線的支持區。然而，歐洲央行態度亦非常「鴿
化」，料歐元匯價同樣乏力，預期美匯指數暫維持近期幅度整固，主要支持仍為２００天平均線

　
＊美企績將成市場焦點＊
　
　　美股近期再度走強，挑戰歷史高位，主要受惠減息預期升溫帶動。不過，特朗普取態反覆，
加上被視為對美「鷹派」的中國商務部長鍾山，加入中美貿易戰談判，市場預期中國會變得更強
硬，中美的貿易問題仍具一定變數。事實上，根據ＥＦＰＲ數據，資金最近數周繼續反覆流出美
國，或限制美股再大升的空間。另外，美國企業進入業績期，根據Ｆａｃｔｓｅｔ預計，標準普
爾５００指數成分股企業盈利將下降２﹒７％，或繼首季跌０﹒３％後，連續兩個季度錄得下滑
，料企業的業績表現將成為市場焦點。
　
＊Ａ股缺推升誘因＊
　
　　Ａ股方面，首批共２５家科創板企業，將於７月２２日正式上市，集資金額近４００億元人
民幣，不過平均市盈率近５０倍，較目前一般Ａ股ＩＰＯ約２３倍市盈率為高，高估值帶來更大
潛在風險。在上市初期，由於投資者對科創板仍較踴躍，除認購反應外，料成交仍較為活躍。惟
相信在資金分流下，Ａ股出現炒股不炒市的機會仍然較大，加上市場欠缺推升誘因及動力，料上
證綜合指數短期將於２８００－３０００點上落。
　
＊避開高負債內房企業＊
　
　　內地近期推出針對部分房地產信託業務增速過快的措施，發改委要求房地產企業發行外債，
只能用於置換未來１年內到期的中長期境外債務。而根據Ｗｉｎｄ數據顯示，內房發債規模已達
６０４７億元，並超過了２０１８年同期規模，其中海外債規模達３８４﹒４７億美元。由於內
房的資金流動性或出現收緊，將影響發展商的投地步伐及出價，同時亦加大了銷售壓力，對樓市
氣氛或造成負面影響，投資者宜先避開負債較高的內房企業。
　
　　鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結
：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＡＢＮ１２
７╱ｄｅｔａｉｌｓ〉。其及╱或其有聯繫者並無擁有上述股份之財務權益。
《凱基證券亞洲營運總裁　鄺民彬》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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