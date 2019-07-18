【駐滬專電】上海張江細胞產業園成立，擬３年內初步形成全產業鏈

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》在近日舉行的上海張江生命科學健康沙龍

上傳出消息，上海市科委已正式批復同意成立上海張江細胞產業園。

根據規劃，張江細胞產業園將在三年內初步形成細胞全產業鏈；在２０２３年至２０２６年

形成完整成熟的細胞全產業鏈；在２０２７年至２０３０年使細胞全產業鏈具有全球影響力。

