【國務會議】李克強：支持互聯網平台經濟發展，加強知識產權保護

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院總理李克強１７日主持召開國務院

常務會議，確定支持平台經濟健康發展的措施，壯大優結構促升級增就業的新動能﹔部署進一步

加強知識產權保護工作，切實保護各類市場主體合法權益。

會議指出，互聯網平台經濟是生產力新的組織方式，是經濟發展新動能，對優化資源配置、

促進跨界融通發展和「雙創」、推動產業升級、拓展消費市場尤其是增加就業，都有重要作用。

近年來中國平台經濟蓬勃興起。要遵循規律、順勢而為，支持推動平台經濟健康發展。

一要發展平台經濟新業態。順應群眾需要發展「互聯網＋服務業」，支持社會資本進入醫療

健康、教育、養老家政、旅遊、體育等服務領域，提供更多優質高效的便民服務。適應產業升級

需要加快工業互聯網平台建設及應用，推進製造資源、數據等集成共享，發展智能製造和服務型

製造。

二要優化發展環境。推進登記註冊便利化，放寬新興行業企業名稱登記限制，簡化平台企業

分支機構設立手續。指導督促有關地方評估旅遊民宿等領域政策落實情況，優化准入條件、審批

流程和服務。完善平台企業用工、靈活就業人員相關政策。加強政府部門與平台數據共享，今年

建成全國統一的電子證照共享系統和電子發票公共服務平台。鼓勵金融機構為平台經濟發展提供

支持。

三要按照包容審慎要求，創新監管方式，探索適應新業態特點、有利於公平競爭的公正監管

辦法，推進「互聯網＋監管」。強化信用約束，科學合理界定平台主體責任，依法懲處網絡欺詐

、假冒偽劣、不正當競爭、洩露和濫用用戶信息等行為。



＊推進商標法新一輪全面修改和專利法實施細則＊



會議又指出，進一步加強知識產權保護，是完善產權保護制度的重要內容，下一步，一要持

續加強知識產權執法，一視同仁保護各類市場主體合法權益。加快制定完善專利、商標、版權侵

權假冒判斷、檢驗鑒定等相關標準。二要積極推進專利法、著作權法修改進程，推進商標法新一

輪全面修改和專利法實施細則、植物新品種保護條例修訂，大幅提高違法成本。三要繼續提升知

識產權審查質量和效率。加快專利審查、商標註冊智能化系統建設，確保年底前實現將高價值專

利審查周期壓至１７﹒５個月、商標註冊平均審查周期壓至５個月以內的目標，同時提高知識產

權授權註冊質量，促進增加高價值和核心領域專利。

