《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》ＴＣＬ集團（深：０００１００）今早公
告稱，上海銀保監局已於１６日下發批覆，同意公司通過集中競價方式增持上海銀行
（滬：６０１２２９）股票至５％及以上，有效期自上海銀保監局作出行政許可決定之日起６個
月內，有效期內增持後持股比例不超過６﹒５％。
截至３月３１日，ＴＣＬ集團持有上海銀行４﹒９９％股份，為上海銀行第四大股東。
18/07/2019 08:55
【駐滬專電】上海銀保監同意ＴＣＬ集團增持上海銀行至５％及以上
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》ＴＣＬ集團（深：０００１００）今早公
告稱，上海銀保監局已於１６日下發批覆，同意公司通過集中競價方式增持上海銀行
（滬：６０１２２９）股票至５％及以上，有效期自上海銀保監局作出行政許可決定之日起６個
月內，有效期內增持後持股比例不超過６﹒５％。
截至３月３１日，ＴＣＬ集團持有上海銀行４﹒９９％股份，為上海銀行第四大股東。
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