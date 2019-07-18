【駐滬專電】上海銀保監同意ＴＣＬ集團增持上海銀行至５％及以上

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》ＴＣＬ集團（深：０００１００）今早公

告稱，上海銀保監局已於１６日下發批覆，同意公司通過集中競價方式增持上海銀行

（滬：６０１２２９）股票至５％及以上，有效期自上海銀保監局作出行政許可決定之日起６個

月內，有效期內增持後持股比例不超過６﹒５％。

截至３月３１日，ＴＣＬ集團持有上海銀行４﹒９９％股份，為上海銀行第四大股東。

