【駐滬專電】上海深改會議：對標國際公認的競爭力最強的自貿區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海市委全面深化改革委員會昨日（１７

日）舉行第三次會議，聽取上海自貿區新片區建設前期準備工作匯報。

會議指出，要對標國際上公認的競爭力最強的自貿區，打造更具國際市場競爭力和影響力的

特殊經濟功能區，積極探索根本性的制度創新變革。要聚焦關鍵政策，體現操作性；聚焦整體突

破，體現系統性；聚焦市場主體需求，體現精準性；聚焦重點產業發展，體現導向性。

