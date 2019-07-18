《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京市通信管理局副局長王暉表示，截至
２０１９年６月底，３家基礎電信運營商在北京共建成５２８５個５Ｇ基站，主要覆蓋區域包括
城市核心區、冬奧會園區、世園會園區、北京大興國際機場等。
到２０２１年，北京預計實現首都功能核心區、北京城市副中心、「三城一區」、商務中心
區（ＣＢＤ）、奧林匹克中心區等重點功能區的５Ｇ網絡覆蓋。
18/07/2019 09:15
【駐京專電】北京已建成５２８５個５Ｇ基站
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京市通信管理局副局長王暉表示，截至
２０１９年６月底，３家基礎電信運營商在北京共建成５２８５個５Ｇ基站，主要覆蓋區域包括
城市核心區、冬奧會園區、世園會園區、北京大興國際機場等。
到２０２１年，北京預計實現首都功能核心區、北京城市副中心、「三城一區」、商務中心
區（ＣＢＤ）、奧林匹克中心區等重點功能區的５Ｇ網絡覆蓋。
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