【駐京專電】北京已建成５２８５個５Ｇ基站

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京市通信管理局副局長王暉表示，截至

２０１９年６月底，３家基礎電信運營商在北京共建成５２８５個５Ｇ基站，主要覆蓋區域包括

城市核心區、冬奧會園區、世園會園區、北京大興國際機場等。

到２０２１年，北京預計實現首都功能核心區、北京城市副中心、「三城一區」、商務中心

區（ＣＢＤ）、奧林匹克中心區等重點功能區的５Ｇ網絡覆蓋。

