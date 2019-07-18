《思前想後－郭思治》港股往上需成交配合，往下視乎４大藍籌走勢

《思前想後》港股經過６月份反彈１９６３點後（由４日之低位２６６７１點升至２４日之

高位２８６３４點），到７月份，整體市勢一直處反彈後之消化及整固中。直到目前一刻止計，

７月大市之形態暫仍屬先高而後低，恆指暫是由４日之高位２９００７點跌至１５日之低位

２８０７１點，即７月份之波幅暫為９３６點，由於幅度相對仍較細，或未能滿足月內之所需，

故在本月餘下之交易日，技術上或會有更大之波幅點出現，即恆指如不能上破２９００７點的話

，剩下之可能性當會跌穿２８０７１點。



＊本月波幅僅９３６點，更大波幅點待出現＊



港股往上望，首先要留意的是成交金額，因自踏進７月份後，於２日有達１１２３億元之交

投外，其餘之交易日之平均成交金額只得６００多億元而已，論動力當然不足以推升大市，故大

市如欲上破２９００７點的話，成交金額必需重越１０００億元以上。至於往下看，技術上當需

留意騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）、平保（０２３１８）及港交所（００３８８）

等主要藍籌之動力是否完結，因是潮反彈市是由上述４隻恆指成分股所拉動。

移動線方面之表現尚算穩定，以恆指目前正處於２８５００點至２８６００點之間整固來看

，技術上已成功升越５０天線（約２７９９９點）及２０天線（約２８４９４點），同時亦稍升

越１０天線（約２８４８３點），換言之，只要恆指再稍往上推約１００點，技術上已可進一步

重越１００天線（約２８６３９點），單從移動線方面看，大市確已初呈回穩之勢，而目前所欠

的是成交金額，動力確實不足，故情況如一日仍未能改善的話，目前任何形式之上升均只屬「有

波幅而無升幅，有反彈而無大升」之後抽市而已。同時亦需指出，上述四組平均移動線目前全位

於２７９５０點至２８６５０點之內，即只要恆指稍作數百點之反覆，不論升或跌，技術上已可

出現升破或跌穿之訊號，實無任何啟示性，視作參考當無問題，惟如用來作短炒部署則似不太適

宜。



＊上升下跌裂口各一未回補，難有明確方向＊



有一點需再指出，恆指於６月１９日之急升，技術上遺留下一大型上升裂口，介乎

２７５８４點至２７９８５點，闊４０１點，此上升裂口一日仍未被回補前，始終仍會是一隱憂

。另外，５月６日之急跌，恆指亦遺留下一中型跌降裂口，介乎２９６７８點至２９４８０點，

闊１９８點，此下降裂口一日仍未被回補前，大市當不具備試頂之條件，而所指的「頂」，暫當

為４月１５日之高位３０２８０點，此亦為今年全年之高位，目前大市正持續反覆於上述兩個裂

口之中間，嚴格而言，一日仍未上補或下補裂口前，技術上仍未有明確方向。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

