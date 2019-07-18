《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作，連續三日開展逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
18/07/2019 09:25
【人行放水】消息稱人行今再作１千億逆回購，連續三日開展逆回購
《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作，連續三日開展逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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