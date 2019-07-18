【政策風向】中信証券：料月底政治局會議加碼貨幣及財政寬鬆政策

《經濟通通訊社１８日專訊》中信証券發報告，指中國７月底的政治局會議將決定下半年的

政策方向，後續若經濟下行壓力增加，或貿易爭端再度反復，預計會議整體比４月定調邊際寬鬆

，貨幣和財政逆周期政策有望加碼，國企和金融等領域的結構性改革或加速。

財政政策方面，預計政治局會議表態將進一步強調加力提效，具體的工具可能包括地方專項

債的擴容、赤字率的提高及特別國債的發行等。

另外報告又預測長三角一體化相關文件近期有望出台。（ｅｙ）

