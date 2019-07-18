《經濟通通訊社１８日專訊》有上交所官員透露，科創板在上市５個交易日後，會將漲跌幅
限制放寬至２０％，意味著科創板投資風險將比Ａ股主板更大。
據《中國證券報》報道，有券商要求客戶簽署科創板業務相關風險時確認，相關內容賦予券
商Ｔ＋０強制平倉的權利，即券商有權盤中斬倉。
舉報，該券商要求客戶確認，在交易時間內，當投資者維持擔保比例低於１１０％時，券商
有權要求投資者於當日立即追加擔保品或主動清償債務，維持擔保比例不低於１１０％，否則公
司有權在任何交易時間對投資者帳戶進行強制平倉。（ｅｙ）
18/07/2019 16:18
【科創板】據報有券商嚴防風險，要求科創板客戶同意授權即時斬倉
《經濟通通訊社１８日專訊》有上交所官員透露，科創板在上市５個交易日後，會將漲跌幅
限制放寬至２０％，意味著科創板投資風險將比Ａ股主板更大。
據《中國證券報》報道，有券商要求客戶簽署科創板業務相關風險時確認，相關內容賦予券
商Ｔ＋０強制平倉的權利，即券商有權盤中斬倉。
舉報，該券商要求客戶確認，在交易時間內，當投資者維持擔保比例低於１１０％時，券商
有權要求投資者於當日立即追加擔保品或主動清償債務，維持擔保比例不低於１１０％，否則公
司有權在任何交易時間對投資者帳戶進行強制平倉。（ｅｙ）
|生財有道18/07/2019
電子錢包戰 AlipayHK成為港人最常用的電子錢包
|生財有道18/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：平保93元以下分段吸納
|生財有道18/07/2019
峰滙金融料下半年恒指達31700點，籲買本港地產股及內地消費股
|剖析天下18/07/2019
爸媽熱搜 下一代出路
|國際動態18/07/2019
眾議院通過 譴責特朗普種族言論
|生財有道17/07/2019
核心藥再添一員 三生製藥估值提升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰