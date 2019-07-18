【科創板】據報有券商嚴防風險，要求科創板客戶同意授權即時斬倉

《經濟通通訊社１８日專訊》有上交所官員透露，科創板在上市５個交易日後，會將漲跌幅

限制放寬至２０％，意味著科創板投資風險將比Ａ股主板更大。

據《中國證券報》報道，有券商要求客戶簽署科創板業務相關風險時確認，相關內容賦予券

商Ｔ＋０強制平倉的權利，即券商有權盤中斬倉。

舉報，該券商要求客戶確認，在交易時間內，當投資者維持擔保比例低於１１０％時，券商

有權要求投資者於當日立即追加擔保品或主動清償債務，維持擔保比例不低於１１０％，否則公

司有權在任何交易時間對投資者帳戶進行強制平倉。（ｅｙ）

