【移交逃犯】外交部重申香港事務是中國內政，任何國家不得干涉

《經濟通通訊社１８日專訊》英國首相文翠珊再次在有關香港的問題上向中國政府表達關注

，她指英國希望與中國有良好的經濟關係，但同時會就《中英聯合聲明》等議題繼續為香港表態

，也希望中國繼續遵守《中英聯合聲明》。

在北京，外交部發言人陸慷表示，文翠珊談到《中英聯合聲明》，以主張英國在香港事務上

所謂的權利，中方已多次苦口婆心回應，英方在１９９７年７月１日以後，對香港沒有任何權利

，從任何地方也找不到所謂的權利，希望英方「醒一醒」，重申香港在１９９７年回歸祖國後，

香港事務完全是中國內政，依據中國政府與香港特區政府治理香港，就是依據中國人民共和國憲

法和基本法，「沒有甚麼其他的東西」。

陸慷又表示，堅持中英關係黃金時代是兩國領導人達成的重要共識，如果能很好沿著這個共

識共同努力，推進中英關係，肯定符合中英兩國人民的共同利益，但需要英方拿出實際行動，顯

示出維護中英關係大局的誠意。

就歐洲議會將討論香港問題，陸慷回應稱，香港特別行政區事務就是中國的內政，中方反對

任何方面，包括歐洲議會試圖干涉香港事務和中國內政的行徑。陸慷再次強調，任何國家、任何

組織都無權干涉中國香港特別行政區的事務、干涉中國內政。那麼有關方面應當切實遵守中國的

主權和基本事實，不能以任何形式干預香港事務，更不能為一些擾亂香港秩序的暴力違法行為、

暴力違法分子給他們壯膽撐腰，否則只會搬起石頭砸自己的腳。（ｃａ）（ｚｚ）

