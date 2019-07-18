  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/07/2019 08:45

《法證攻防－黃集恩》大市交投淡靜，恒指２８５００點持續整固

　　《法證攻防》本港股市近幾個交易日缺乏明確方向，恆指大致在５０天均線和１００天均線
之間震盪。周三（１７日）受中美貿易不利消息影響，恆指低開並曾下穿２８４００點，惟此後
跌幅縮窄，下午市場仍在２８５００點附近尋找線索。恆指周三收盤報２８５９３點，下跌２６
點，全日波幅約２２０點。成交金額持續低位徘徊，周三僅６００億元。北水周二淨流入金額回
落至約６億元。恆指熊證重貨區位於２８７００點和２９０００點，牛證位於２８０００點和
２７７００點。周二恆指牛熊證１０００點差距期指張數比例為３１：６９。
　　本周公布的內地６月汽車零售數據好於預期，且增幅較５月擴大，顯示內地汽車市場持續回
暖。市場憧憬或有進一步扶持政策，受此消息提振，吉利（００１７５）股價連升三日，周三報
１２﹒２２元，逆市大漲３％，漲幅居藍籌股第一。技術上看股價周三收復１０天均線，短期上
望５０天均線。如睇好，不妨留意吉利購２７１４６，行使價１５﹒８元，２０１９年１２月３
日到期，實際槓桿５﹒９倍，引伸波幅５２﹒２２％。
　　早前公布的經濟數據顯示，「三駕馬車」中消費已逐漸取代投資和出口，成為內地經濟的主
要引擎。美團（０３６９０）周三逆市上升，收報６５﹒７５元，升近２％。股價目前接近上行
軌道下端，市場認為短期或有上攻機會，因此近五個交易日資金持續大手流入美團好倉，金額逾
２０００萬元。看好後市的投資者不妨留意美團購２８０９２，行使價６８﹒６８元，２０１９
年１０月３日到期，實際槓桿９﹒２倍，引伸波幅３４﹒６３％。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　黃集恩》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道18/07/2019
峰滙金融料下半年恒指達31700點，籲買本港地產股及內地消費股
剖析天下18/07/2019
爸媽熱搜 下一代出路
國際動態18/07/2019
眾議院通過 譴責特朗普種族言論
生財有道17/07/2019
核心藥再添一員 三生製藥估值提升
生財有道17/07/2019
大灣區水利龍頭 粵海投資以穩取勝
剖析天下17/07/2019
台灣出口回升 難挽經濟頹勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金