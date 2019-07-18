《法證攻防－黃集恩》大市交投淡靜，恒指２８５００點持續整固

《法證攻防》本港股市近幾個交易日缺乏明確方向，恆指大致在５０天均線和１００天均線

之間震盪。周三（１７日）受中美貿易不利消息影響，恆指低開並曾下穿２８４００點，惟此後

跌幅縮窄，下午市場仍在２８５００點附近尋找線索。恆指周三收盤報２８５９３點，下跌２６

點，全日波幅約２２０點。成交金額持續低位徘徊，周三僅６００億元。北水周二淨流入金額回

落至約６億元。恆指熊證重貨區位於２８７００點和２９０００點，牛證位於２８０００點和

２７７００點。周二恆指牛熊證１０００點差距期指張數比例為３１：６９。

本周公布的內地６月汽車零售數據好於預期，且增幅較５月擴大，顯示內地汽車市場持續回

暖。市場憧憬或有進一步扶持政策，受此消息提振，吉利（００１７５）股價連升三日，周三報

１２﹒２２元，逆市大漲３％，漲幅居藍籌股第一。技術上看股價周三收復１０天均線，短期上

望５０天均線。如睇好，不妨留意吉利購２７１４６，行使價１５﹒８元，２０１９年１２月３

日到期，實際槓桿５﹒９倍，引伸波幅５２﹒２２％。

早前公布的經濟數據顯示，「三駕馬車」中消費已逐漸取代投資和出口，成為內地經濟的主

要引擎。美團（０３６９０）周三逆市上升，收報６５﹒７５元，升近２％。股價目前接近上行

軌道下端，市場認為短期或有上攻機會，因此近五個交易日資金持續大手流入美團好倉，金額逾

２０００萬元。看好後市的投資者不妨留意美團購２８０９２，行使價６８﹒６８元，２０１９

年１０月３日到期，實際槓桿９﹒２倍，引伸波幅３４﹒６３％。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 黃集恩》

