【企業盈警】遠東控股（０００３６）料中期錄得虧損

《經濟通通訊社１８日專訊》遠東控股（０００３６）發盈警，預期截至６月３０日止中期

錄得虧損，而去年同期則錄得虧損３２４３萬元。

預期虧損主因持作買賣投資公平值虧損約７２００萬元，並由投資物業租金收入約１４００

萬元所部分抵銷。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

