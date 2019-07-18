《經濟通通訊社１８日專訊》遠東控股（０００３６）發盈警，預期截至６月３０日止中期
錄得虧損，而去年同期則錄得虧損３２４３萬元。
預期虧損主因持作買賣投資公平值虧損約７２００萬元，並由投資物業租金收入約１４００
萬元所部分抵銷。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
18/07/2019 07:53
【企業盈警】遠東控股（０００３６）料中期錄得虧損
《經濟通通訊社１８日專訊》遠東控股（０００３６）發盈警，預期截至６月３０日止中期
錄得虧損，而去年同期則錄得虧損３２４３萬元。
預期虧損主因持作買賣投資公平值虧損約７２００萬元，並由投資物業租金收入約１４００
萬元所部分抵銷。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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