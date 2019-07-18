《經濟通通訊社１８日專訊》意馬國際（００５８５）發盈警，預期截至６月３０日止中期
，除稅後虧損淨額較去年同期的４９９８萬元有所減少。
虧損減少主因已變現及未變現虧損淨額由去年同期合共約４９００萬元減少至約２９００萬
元外，期內收取股息收入約１５００萬元，加上期內終止應佔合營企業溢利及去年同期出售合營
企業非經常性收益約７００萬元。
不過，該集團預期可識別虧損不包括尚待作出任何潛在撥備或減值，須經董事會及審核委員
會檢討及與其獨立核數師討論。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
18/07/2019 07:55
【企業盈警】意馬國際（００５８５）料中期稅後虧損減少
《經濟通通訊社１８日專訊》意馬國際（００５８５）發盈警，預期截至６月３０日止中期
，除稅後虧損淨額較去年同期的４９９８萬元有所減少。
虧損減少主因已變現及未變現虧損淨額由去年同期合共約４９００萬元減少至約２９００萬
元外，期內收取股息收入約１５００萬元，加上期內終止應佔合營企業溢利及去年同期出售合營
企業非經常性收益約７００萬元。
不過，該集團預期可識別虧損不包括尚待作出任何潛在撥備或減值，須經董事會及審核委員
會檢討及與其獨立核數師討論。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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