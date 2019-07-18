《經濟通通訊社１８日專訊》美聯工商舖（００４５９）發盈警，預期截至６月３０日中期
只會錄得微利，而去年同期純利約５０００萬元。
業績下跌主因受到包括中美貿易摩擦及投資需求低迷，導致本港非住宅物業成交量及金額於
今年上半年對比去年同期顯著下跌。
該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）
18/07/2019 07:56
【企業盈警】美聯工商舖（００４５９）料中期錄得微利
《經濟通通訊社１８日專訊》美聯工商舖（００４５９）發盈警，預期截至６月３０日中期
只會錄得微利，而去年同期純利約５０００萬元。
業績下跌主因受到包括中美貿易摩擦及投資需求低迷，導致本港非住宅物業成交量及金額於
今年上半年對比去年同期顯著下跌。
該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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