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18/07/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５億，買平保港交所沽融創綠葉製藥

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港股周三跟隨外圍跌勢低開１５５點。隨著豬肉股及石油股跌
幅顯著，而藥股及本地地產股亦現沽壓，港股一度最多跌２４２點，低見２８３７７點，失守
１０天線（２８４８４點）及２０天線（２８４９４點）。午後本地地產股重新有資金追入下，
港股跌幅持續收窄並收復關口位置，最終恆指以全日最高位收市，報２８５９３點，跌２６點或
０﹒０９％，十天及廿天線失而復得。
　　按額度計算，北水全日淨流入１４﹒９６億人民幣，較周二的９﹒６９億人民幣減少
５﹒２７億人民幣或５４﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是中國平安（０２３１８）、港交
所（００３８８）及中國恆大（０３３３３）；淨賣出最多的依次是融創中國（０１９１８）、
綠葉製藥（０２１８６）及石藥（０１０９３）。
　　周三主板成交額約６００﹒２億元，較周二縮減８﹒４８％，其中港股通成交６９﹒５７億
元，佔總成交１１﹒５９％。
　
＊北水轉買平保港交所＊
　
　　獲大和唱好的平保，今日錄得１﹒０１億北水淨買入，股價升０﹒４８％，巨型ＩＰＯ百威
亞太擱置上市，港交所行政總裁李小加表示，希望找到新方法，讓散戶投資者可以與機構投資者
看齊，不需要提早入錢認購新股。港交所周三股價無起跌，但仍有６８４０萬北水淨流入該股，
而恆大周三收復多條主要平均線，吸引５５７０萬北水高追，股價大漲６﹒４％。
　　不過，同屬內房股的融創中國卻遭６９４０萬北水沽出，股價升１﹒６７％，綠葉製藥旗下
高劑量利斯的明透皮貼劑在德國獲批上市，股價大升５﹒６％，北水趁機獲利回吐，沽出
５３８１萬元，石藥集團亦錄得淨流出２７６７萬元。（ｂｎ）

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