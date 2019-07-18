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即市新聞

18/07/2019 19:26

《日入而息》港鐵盈警就沙中線等事件撥備２４億，港股跌１３１點

　　《今天重點》﹡港鐵為紅磡站事件撥備２０億元，料將降公司現金流；港鐵指屯馬線大圍站
　　　　　　　　　至啟德站首階段目標明年首季開通；葉國邦指預料不因撥備減少派息，股價
　　　　　　　　　高企或借勢回吐
　　　　　　　　﹡陳帆指已接港鐵報告，紅磡站月台毋須拆卸惟需加固；港鐵將於紅磡站多處
　　　　　　　　　進行加固，會以啟德為臨時終點站
　　　　　　　　﹡渣打降本港今年經濟增長預測至１﹒４％，料需時復甦
　　　　　　　　﹡啟德４Ａ區１號住宅地明截標，地價估值最高１６２億

　　《即日市況》﹡中美貿易戰恐升溫，港股收跌１３１點報２８４６１，失守廿天線

　　《深滬股市》﹡滬綜指收跌１﹒０４％險守二千九，外資連續３日流入

　　《美元匯價》﹡市場估計美國今年減息３次，美匯缺明確方向；歐元最新報１﹒１２１８
　　　　　　　　　╱１９，日圓最新報１０７﹒８６╱９１

　　《公司資訊》﹡中生科技（０８０３７）與通用電氣醫療合作研發細胞療法
　　　　　　　　﹡晉商銀行（０２５５８）對公司業務有信心，建立良好風險管控機制
　　　　　　　　﹡金侖（０１７８３）就註冊為一般建築承建商申請被拒，午後復牌
　　　　　　　　﹡金威醫療（０８１４３）承租浙江嘉興物業運營醫院病房
　　　　　　　　﹡國泰（００２９３）６月載客量升６％，惟貨物及郵件運載量跌９％
　　　　　　　　﹡維達（０３３３１）難料木漿價格走勢，未見得寶銷量有明顯負面影響
　　　　　　　　﹡鷹君（０００４１）白石角朗濤首推１５０伙，入場價５５３﹒６萬元
　　　　　　　　﹡港鐵（０００６６）屯馬線大圍站至啟德站首階段目標明年首季開通
　　　　　　　　﹡中再（０１５０８）子公司原保費收入總額按年升１０﹒８％
　　　　　　　　﹡六福（００５９０）首財季整體同店銷售倒退１０％
　　　　　　　　﹡交通銀行（０３３２８）聘任殷久勇出任副行長
　　　　　　　　﹡陳勁辭任眾安在綫（０６０６０）總經理及聯席首席執行官職務
　　　　　　　　﹡勵晶太平洋（００５７５）有關收購Ｙｏｏｙａ的事項已終止
　　　　　　　　﹡朗詩綠色集團（００１０６）收購及經營由杭州豐昀投資持有位於上海的物
　　　　　　　　　業
　　　　　　　　﹡上置集團（０１２０７）劉峰辭任行政總裁，彭心曠接任

　　《國企紅籌》﹡首創環境（０３９８９）子公司中標內地發電項目及產業園項目
　　　　　　　　﹡中石化（０１０３３）巴西子公司申請司法重組獲當地法院批准
　　　　　　　　﹡華電國際（０１０７１）上半年累計發電量按年增長５﹒５４％

　　《神州民企》﹡騰訊（００７００）與交運集團推出官方定制客運平台；獲騰訊投資的鬥魚
　　　　　　　　　美國上市首日平收
　　　　　　　　﹡平安好醫生（０１８３３）與內地５０家大型醫院共建新型「互聯網醫院」
　　　　　　　　﹡裕興（０８００５）洪橋啟執行抵押品程序，涉董事禁售期潛在買賣
　　　　　　　　﹡網龍（００７７７）董事長訪塞爾維亞，探討成立公司及研發中心
　　　　　　　　﹡大明（０１０９０）次季不鏽鋼加工服務銷量跌４﹒７％

　　《中國要聞》﹡中國完成面向國際電信聯盟的５Ｇ候選技術方案提交
　　　　　　　　﹡中興通訊５Ｇ手機領進網許可證，擁正式內地發售許可
　　　　　　　　﹡分析表示房企融資能力加速分化，資金成本相差１０個點
　　　　　　　　﹡奧佳華擬募資建宿舍，被監管查詢是否屬房地產業務
　　　　　　　　﹡互聯網金融協會成立「互聯網＋供應鏈金融」工作組
　　　　　　　　﹡內地發文進一步加快推動中西部城鎮污水垃圾處理工作
　　　　　　　　﹡湘江決堤多日後官媒低調確認，八成網民稱不知道汛情
　　　　　　　　﹡管濤稱今年中國商品和服貿順差仍有望擴大
　　　　　　　　﹡鋼鐵等１５行業擬環保分級評價，差異化管理停限產
　　　　　　　　﹡外匯局表示６月銀行結售匯逆差１９３億美元；上半年市場主體持匯意願降
　　　　　　　　　，外債穩定性增強；研究適度放寬甚至取消ＱＦＩＩ額度管理；貿戰對跨境
　　　　　　　　　資金影響有限，人幣貶值預期降
　　　　　　　　﹡ＩＩＦ表示中國債務規模與ＧＤＰ比例升至逾３００％
　　　　　　　　﹡中央結算公司表示支持混合融資工具和資產證券化發展
　　　　　　　　﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨投放１０００億
　　　　　　　　﹡上交所將重點監管科創板５類異常交易行為；上交所張虹稱投資者應避免盲
　　　　　　　　　目跟風炒作科創板
　　　　　　　　﹡中國通號即將科創板上市，券商給予６元以上估值上限
　　　　　　　　﹡人民日報表示中美貿易摩擦對輕工行業對外貿易影響可控
　　　　　　　　﹡亞開行表示亞洲發展中地區今明兩年ＧＤＰ將達預估水平
　　　　　　　　﹡６月結售匯逆差兩年最大，市場未對貿戰升級反應過度
　　　　　　　　﹡天津檢察機關對原天津港副總裁趙明奎提起公訴
　　　　　　　　﹡北京上半年二手房網簽７﹒２６萬套，創４年最低；北京已建成５２８５個
　　　　　　　　　５Ｇ基站
　　　　　　　　﹡滬執法部門對滴滴出行、美團打車各開出１０張罰單
　　　　　　　　﹡據報有券商嚴防風險，要求科創板客戶同意授權即時斬倉
　　　　　　　　﹡發改委副主任表示嚴重失信市場主體，將被永久逐出市場
　　　　　　　　﹡人保集團表示為民企提供「保險＋融資」金融服務
　　　　　　　　﹡商務部表示上半年企業簽訂服務外包合同額按年增２９％
　　　　　　　　﹡外交部發言人陸慷今卸任，傳華春瑩接任新聞司司長
　　　　　　　　﹡京滬等１６城入圍中央財政支持住房租賃市場發展試點
　　　　　　　　﹡國務院表示加強疫苗等藥品檢查工作，不定期巡查並抽查
　　　　　　　　﹡長生生物未按時披露業績，深交所給予公開譴責處分

　　《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１０７９９﹒２８點

　　《其他消息》﹡邱騰華訪京將與中央部委討論來年合作事務
　　　　　　　　﹡金管局表示兩地會適時考慮擴大滬深港通每日額度需要；６月底綜合利率升
　　　　　　　　　至０﹒９５厘
　　　　　　　　﹡證監會入稟申凍結猶太大鱷等２０被告資產，涉搭棚造市
　　　　　　　　﹡沙中線最快明年第一季局部通車至啟德站
　　　　　　　　﹡陳帆稱已接港鐵報告，紅磡站月台毋須拆卸惟需加固
　　　　　　　　﹡本港最新失業率維持於２﹒８％符預期
　　　　　　　　﹡渣打降本港今年經濟增長預測至１﹒４％，料需時復甦
　　　　　　　　﹡花旗調查指逾七成受訪者認為現時非置業好時機
　　　　　　　　﹡啟德４Ａ區１號住宅地明截標，地價估值最高１６２億
　　　　　　　　﹡深股通額度全日用３﹒３億元，陸股通淨買入逾１８億；滬股通額度全日用
　　　　　　　　　１８﹒７億元，陸股通連續三日淨流入
　　　　　　　　﹡騰訊及鄭志剛等合資虛擬銀行貽豐更名為「富融銀行」
　　　　　　　　﹡畢馬威表示次季全球風險投資交易集資５２７億美元，宗數持續放緩
　　　　　　　　﹡調查指去年ＣＥＯ更替率創歷史新高，因道德失範被辭退比例上升

　　《移交逃犯》﹡張超雄提修訂逃犯條例，只准港向台作單次單向移交
　　　　　　　　﹡陳凱欣指現時情況等同撤回，批民主派挑釁警員
　　　　　　　　﹡楊岳橋稱政府已通知不同意《域外法權》草案提上立會
　　　　　　　　﹡建制派動員周六集會，籲社會撐警及抵制暴力
　　　　　　　　﹡外交部重申香港事務是中國內政，任何國家不得干涉
（ｚｚ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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