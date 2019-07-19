《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７２２２．９７ 升 ３．１２點╱０．０１％
標普５００ ２９９５．１１ 升 １０．６９點╱０．３６％
納斯達克 ８２０７．２４ 升 ２２．０４點╱０．２７％
倫敦富時１００ ７４９３．０９ 跌 ４２．３７點╱０．５６％
法蘭克福ＤＡＸ １２２２７．８５ 跌 １１３．１８點╱０．９２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５５０．５５ 跌 ２１．１６點╱０．３８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．４０，歐元兌美元１．１２６２
19/07/2019 07:46
《日出而作》儲局官員促減息，微軟季績勝預期，金價再創六年高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７２２２．９７ 升 ３．１２點╱０．０１％
標普５００ ２９９５．１１ 升 １０．６９點╱０．３６％
納斯達克 ８２０７．２４ 升 ２２．０４點╱０．２７％
倫敦富時１００ ７４９３．０９ 跌 ４２．３７點╱０．５６％
法蘭克福ＤＡＸ １２２２７．８５ 跌 １１３．１８點╱０．９２％
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