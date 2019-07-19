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19/07/2019 07:46

《日出而作》儲局官員促減息，微軟季績勝預期，金價再創六年高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７２２２．９７　升　　　３．１２點╱０．０１％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９９５．１１　升　　１０．６９點╱０．３６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８２０７．２４　升　　２２．０４點╱０．２７％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４９３．０９　跌　　４２．３７點╱０．５６％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２２７．８５　跌　１１３．１８點╱０．９２％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５５０．５５　跌　　２１．１６點╱０．３８％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．４０，歐元兌美元１．１２６２

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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