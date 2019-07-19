《盤前攻略》港股繼續整固，今早或高開逾百點重返廿天線

《經濟通通訊社１９日專訊》周四（１８日）美股呈低開高走格局，而紐約聯儲行長約翰．

威廉姆斯表示，聯儲局最明智的策略是在經濟疲弱一出現時候即減息，此番言論為７月尾減息打

下強心針。個股方面，微軟第四季業績勝預期，盤後走高逾２％；美國總統特朗普表示會認真考

慮美國五角大樓的雲端提供服務商，該份合約高達１００億美元，隨後有點名微軟、

Ｏｒａｃｌｅ及ＩＢＭ，ＩＢＭ股價盤中高走近５％。最終道指收報２７２２２點，升３點或０

﹒０１％。納指收報８２０７點，升２２點或０﹒２７％。標指收報２９９５點，升１０點或０

﹒３６％。



＊港股夜期輕微反彈，ＡＤＲ表現牛皮＊



港股夜期收報２８５２３點，升９６點，高水６１點。

港股ＡＤＲ比例指數跌６８點，報２８３９２點。預託證券表現牛皮，騰訊跌０﹒１７％，

折合港元報３５５﹒９８元。匯控升０﹒０１％，折合港元報６４﹒７６元。中移動跌

０﹒０８％，折合港元報７０﹒４９。友邦跌０﹒３５％，折合港元報８５﹒８５元。長和跌０

﹒４４％，折合港元報７６﹒５１。中行跌０﹒４６％，折合港元報３﹒２４元。國壽升

０﹒３４％，折合港元報２０﹒５７元。中海油跌０﹒１２％，折合港元報１２﹒８６元。中石

化無升跌，折合港元報５﹒１３元。中聯通升０﹒０５％，折合港元報８﹒２１元。



＊十天廿天百天線互相糾纏，大市前景未明＊



全球開始減息佈局，昨日（１８日）南韓意外宣布減息四分一厘，令市場關注亞太區是否開

始提早減息。而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２８５５５點，升１３７點或

０﹒４８％。港股近期進入整固格局，十天線（２８４５６點）、廿天線（２８５０９點）及百

天線（２８６４２）進入糾纏狀態，反映大市前景未明，今早港股或隨黑期高開逾百點，並繼續

於廿天線之間上落，投資者可暫時繼續維持觀望狀態，留待銀彈待今月底美國展開減息周期後才

入場。（ｕｌ）

