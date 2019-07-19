《窩輪匯智－劉嘉輝》了解發行商如何為窩輪報價

《窩輪匯智》上周提到不同條款窩輪對引伸波幅變化的敏感度，投資者應如何比較並選擇適

合個人投資需要。本周筆者想講解一下，在交投淡靜的市況當中，有哪些因素會影響窩輪的開價

表現。

眾所周之，窩輪的發行人除了為產品訂出條款之外，亦是該產品的流通量提供者，有責任於

既定機制下提供報價。那麼流通量是如何運作呢？

就某特定結構性產品，發行商的報價會計及影響掛勾資產的現行市況，如對沖成本及掛勾資

產的流通量、差價及波幅等。報價方式則包括「主動報價」及「回應報價」兩種。

根據港交所的業內指引，回應報價是指發行商會因應投資者的報價要求，於聯交所的交易系

統輸入買賣指示提供流通量。

回應報價的標準乃為所有結構性產品而設的最低服務水平，其適用於任何可能出現的市況

（不計及掛勾資產），惟受限於上市檔所載的若干例外情況。

另一方面，主動報價即在交易系統主動輸入買賣指示，相關指引非常仔細：產品條款必須符

合主動報價要求，相關資產應為交投活躍的窩輪、其總市場流通量為５０％或以下、到期前的剩

餘時間最少為３０日、其價值狀況介乎２０％價內及２０％價外之間的產品。大致上，發行人提

供主動報價的時間不少於交易日的９０％，而每次暫停不應超過１０分鐘。在主動報價的要求下

，最大買賣差價的要求，較回應報價規定嚴格，指數證為５個差價，個股則為１０個。

不過，在一些情況下，即使發行人維持主動報價，其積極性亦可能受以下因素影響，例如：

當掛勾資產或股票市場於短時間內出現異常價格變動或波幅水平急升，有關情況可導致風險及不

明朗因素驟增，並可能影響發行人的對沖能力。發行人有機會出現短暫沒有報價、報價數量減少

或買賣差價擴闊等。一般而言，當掛？資產的價格於短時間內急劇轉變時，流通量提供者更加難

以立刻提供報價。《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

