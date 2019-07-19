《選股情報－石鏡泉》又傾？

《選股情報》美財長姆欽話美時間周四（即至港中午），會和中方電談，如進展好，會面談

。市場當然反射式彈，但會有果嗎？

筆者仍認為冇。所以仍是昨日（１８日）之議。



昨文題：「議而有果，果而不行」

內容：「上句是筆者對Ｇ２０時習特會的總結。今見。

任何對中美貿談的樂觀尚可有嗎？這就是２８６屢攻不破的原因。」



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

