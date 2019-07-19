《專家之言－張穎群》港股料維持區間上落，成交稀疏觀望氣氛濃厚

《專家之言》美國商務部公布６月份零售銷售按月上升０﹒４％，升幅比市場預期的

０﹒２％為佳，撇除汽車、汽油、建築材料及飲食服務後之核心零售銷售按月上升０﹒７％，遠

好過市場預期的上升０﹒３％。數據反映零售銷售理想，刺激美匯指數造好，曾高見

９７﹒３６。周內市場憧憬減息，刺激美股三大指數齊創５２周新高。

與此同時，美股開始進入第二季度業績公布期，當中要特別留意預測未來盈利增長。首先為

銀行板塊公布業績，大型銀行高盛公布第二季度收入９４﹒６億美元微跌２％，但好過預期的

８８﹒３億美元；每股盈利５﹒８１美元，同好過預期４﹒８９美元。高盛同時增加派息，由０

﹒８５美元增至１﹒２５美元，幅度高達４７％，帶動股價造好。



＊經濟數據欠理想，重點內需始正確＊



人民銀行公布６月份新增貸款１﹒６６萬億元人民幣，略低於預期１﹒７萬億元人民幣，但

多過５月份１﹒１８萬億元人民幣。而同月末廣義貨幣供應量Ｍ２續按年增長８﹒５％，跟５月

份持平，但稍低於預期。數據顯示內地流動性仍然充裕，繼續維持寬鬆的貨幣政策，以保經濟穩

定。

國家統計局公布２０１９年第二季度國內生產總值ＧＤＰ，同比增長６﹒２％符預期，比第

一季增長６﹒４％及去年同期上升６﹒７％都稍見放緩。為自１９９２年以來最低的季度升幅。

半年計為增長６﹒３％。上半年度ＧＤＰ仍屬於在合理區間範圍內，整體可算是平穩發展，但經

濟增長的下行壓力仍在。受到全球經濟放緩所影響，國內仍有不平衡或不穩定的地方，下一步續

要堅持推出穩中求健的政策。

除了內地ＧＤＰ創出近２７年以來最少升幅外，進出口數字更雙雙下滑，相信主要受到外圍

經濟環境非常差所影響。目前內地亦積極轉向依靠內需為主。在規模以上工業增加值按年增長６

％、全國固定資產投資亦升５﹒８％、社會消費品零售總額更急增８﹒４％，數據皆優於預期。

也相信目標正確，並續在合理區間內運行。



＊社會動盪略擔心，投資目標中長線＊



大型啤酒生產商百威亞太（０１８７６）日前公布暫停公開招股計劃，據悉因為投資者認為

估值偏高，要求以下限定價，管理層拒絕，再加上外圍太多不明朗因素，而導致有部分機構投資

者縮減認購金額，令到認購倍數降低。公司最後決定擱置上市計劃。

近期社會上出現一些動盪，有投資者憂慮資金會否外流，但金管局早前公布，本港廣義貨幣

供應量Ｍ２並沒有收縮，５月份Ｍ２規模１４﹒５萬億元，按月減少１２０１億元，為年內首次

出現，但幅度不大，證明資金外流的問題並不明顯及嚴重，相信稍後公開招股活動完結，資金會

再度回流銀行。

日前有外資銀行表示，港股近日雖然升升跌跌，但如能從中找到優質的股票，可以作一個中

長線的投資，可從個別的板塊內，或稍後公布業績，盈利優於預期的股份中尋找。外資行表明，

對內地Ａ股市場會增加投資金額，也希望可以在稍後推出的科創板中，尋找個別盈利前景較為突

出的股票，以增加投資額度。近日港股未見上升也不見跌，縱使美股屢創歷史新高惟未能跟上。

內地數據欠理想，然而期待地方政府再推政策支持。百威亞太擱置上市計劃，但投資者再期待阿

里巴巴回流香港上市，所以，股市僅維持在窄幅區間上落，成交稀疏，觀望氣氛極濃厚。

《華盛証券 張穎群》

