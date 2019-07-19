【嚟緊炒Ｄ乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上１６元

《嚟緊炒Ｄ乜》近月濠賭股多番被炒作，皆因市場憧憬暑假期間澳門賭業收入增加，有大行

估計７月賭收將有２％至５％增長。與此同時，受本港政治因素影響或令內地旅客轉遊澳門，加

上港珠澳大橋已開通，濠賭股今年下半年表現備受關注。當中，美高梅中國（０２２８２）盈利

復甦更為明顯，澳門續牌風險低的利好因素下，加上母公司美高梅國際有機會獲得大阪賭牌，相

信股價走勢上會繼續走高。



＊本月賭收料按月增長２％至５％＊



暑假作為濠賭股最重要的旺季之一，市場當然已經對未來數月的澳門賭收充滿憧憬。回顧過

去半年澳門賭收的按年升幅和預期，今年２月農曆新年賭收增幅差過預期，但５月五一黃金周的

賭收增幅又優於預期，另一方面，第二季貴賓博彩收入僅３４６﹒１６億澳門元，較首季

３７２﹒０８億澳門元跌近７％，按年更跌１５﹒６％，故的確令市場難以估計今年暑假旺季賭

收會否向好。不過，據澳門６月博彩收入顯示，今年上半年澳門賭收達１４９５﹒０４億澳門元

，按年只微跌０﹒４７％，或反映博彩收入放緩的情況沒有想像中嚴重。

據匯豐證券研究周三（１７日）發表的報告指，７月份首十四日澳門總博彩收入達１１５億

澳門元，上周日均賭收約７﹒９３億澳門元，假設本月剩餘日子的日均賭收介乎８﹒３億至

８﹒８億澳門元，７月份賭收料介乎２５６億至２６５億澳門元，即按月錄得２％至５％增長，

故預計暑假期間的賭收將帶來利好。

不過，即使整體賭收增長放緩，亦不代表美高梅的表現會跟隨向下。依照目前各大行的預計

，美高梅今年的盈利復甦非常明顯，主要因為上年世界盃帶來的低基數效應影響，今年純利大概

會界乎２０﹒９億至２８﹒２６億元之間，按年最少增加近一倍，同時接近２０１７年錄得逾２

３﹒２億元純利水平。總括而言，相信暑假期間的賭收極有可能好過預期，繼而帶動股價走高。



＊政治因素令訪港旅客或轉往澳門＊



近月香港因為反對修訂《逃犯條例》，繼而出現一連串的遊行示威，百威亞太

（０１８７６）以近期市況為由擱置上市，雖然未知是否暗指政治不穩帶來的市況波動，但其實

政治因素已已影響本地消費。香港零售管理協會直言，遊行持續或令全年銷售額錄雙位數跌幅，

但在濠賭股角度而言，目前訪港的旅客大多為內地客，而遊行示威持續或會令他們轉到澳門，繼

而帶動暑假旺季的濠賭博彩收入。

在政策因素上，港珠澳大橋上年開通，而據廣東省交通運輸廳本月９日公布，今年１月至５

月，港珠澳大橋雙向總車流約６５﹒７５萬車次，經大橋往來旅客約１０９３﹒４７萬人次，故

可推測今年前往澳門的旅客相信會有大幅增長，繼而推動博彩收入。



＊美高梅國際角逐大阪賭牌成數高＊



日本大阪市已於５月２４日截止接受於當地發展綜合博彩旅遊度假村的項目概念建議書

（ＲＦＣ），多家中美資濠賭巨頭競逐，據公開名單，包括美高梅中國母企美高梅國際、金沙中

國（０１９２８）母企拉斯維加斯金沙集團、永利澳門（０１１２８）母企永利度假村、新濠

（００２００）、雲頂新加坡，而據大阪綜合度假村推廣局指，另外兩間博企不願公開身份，相

信當中包括早前聲稱會競逐的銀娛（０００２７）。銀娛早前指會與摩納哥博企ＳＢＭ合作競投

，但以目前態度低調。

各企業要在眾多對手之中脫穎而出，必先要了解日本賭業與澳門、美國的有何不同。鑑於日

本民間對於開辨賭場仍有不少反對聲音，特別在於擔心民眾賭博成癮，故如何平衡娛樂場和度假

村概念將成為關鍵。多間澳門濠賭公司都表明志在必得，特別是港資新濠國際，其主席何猷龍與

俄羅斯已劃清界線，以免觸犯日本神經，惟他亦直指，美資濠賭是最大競爭對手，因為美日兩國

關係較好，相反中日關係只屬一般。

在美資濠賭中，拉斯維加斯金沙和美高梅國際不相伯仲，因為兩企都採取「大阪優先」策略

，將爭取大阪賭牌放在首位，而大阪市政府或許會傾向資金較多的金沙集團，不過未知最終是否

聯合日本公司競投。另據美高梅中國主席兼行政總裁馬仁杰已直言，機會只會留給最了解日本及

大阪的博企，是次美高梅國際已與日本金融巨頭歐力士攜手競投賭牌，大大增加中標機會。如果

美高梅國際成功獲發牌，相信對美高梅中國始終有利好消息。日本屬亞太區國家，由地理和文化

比較鄰近的美高梅中國接手經營較好，當然不排除會由母企直接主理，不過市場終究會有憧憬，

並在股價上反映。



＊美高梅中國獲續澳門賭牌風險低＊



除了澳門賭收及日本開賭惹憧憬外，對濠賭而言賭牌亦非常重要。今年３月美高梅中國和澳

博（００８８０）的賭牌獲延期兩年至２０２２年６月２６日，令澳門６間主要博彩公司的牌照

劃一於２０２２年到期，但這至少向美高梅派出「定心丸」在兩年間賭牌不會有變數。

六大濠賭的續牌問題一直備受市場關注，坊間對於賭牌問題亦有不同消息，有指澳門將最多

三個賭牌改至六個，亦有傳今次統一續牌或引入新競爭者入局，解決賭業單一化問題。美國資券

商Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ在５月發表的研究報告指，相信除非中美關係大幅惡化到冷戰的地步，否

則美國賭場運營商失去澳門博彩牌照的可能性很低，而目前中美兩國在重創會談上依然表現溫和

，故相信永利澳門、金沙中國、美高梅中國等美國財團的續牌風險依然非常低。

不過，中美關係是否已經有所緩解仍要觀望，雙方目前只是暫時「停火」，一方面美國總統

特朗普揚言，中美達成貿易協議還有很長的路，如果有必要可能採取進一步關稅行動，另一方面

中國連續３個月減持美債，持債規模降至１﹒１１萬億美元，加上強硬派的中國商務部長鐘山加

入談判，可見中美已準備打一場持久戰，或對美資濠賭續牌構成一定風險。不過，以目前的形勢

而言，中美關係未至於惡化，故美高梅中國續賭牌風險依然低。



＊美高梅基本及技術面勝濠賭藍籌＊



雖然美高梅中國並不是濠賭藍籌，但在基本面上並不亞於其他同行。摩根大通在最新一份報

告中提到，即使其澳門美獅美高梅酒店完全停止營運，美高梅中國的企業價值╱除息稅折舊攤銷

前盈利（ＥＶ╱ＥＢＩＴＤＡ）依然會維持在１１倍水平。分析又相信，美獅美高梅於今年第二

季開始加快達至收支平衡，並建立穩定客源，故預計美高梅在股價落後的情況下可以反彈，亦為

該行首選，予以「增持」投資評級，目標價升至１７﹒５元。

在盈利能力上，據摩根大通數據，雖然美高梅中國去年的ＥＶ╱ＥＢＩＴＤＡ明顯較高，不

過以今年的預測計，數值上都比銀娛和金沙低（見附表），故美高梅中國目前在股值被低估下，

處於較便宜的水平。另外，美高梅中國預測市盈率已經明顯降至約２２﹒５倍，貼近一線金沙和

銀娛的約１９倍，並低於部分濠賭股，故從數據而言，美高梅在非一線濠賭中潛力最大。在股息

率方面，美高梅預測息率約１﹒９％，比銀娛要高，惟低於金沙。

在股份投資操作方面，從日線圖顯示美高梅中國從６月低位１１﹒１２元反彈，較現價已升

逾兩成，不過形態上明顯將出現「圓底」或「Ｖ形」，配合ＲＳＩ、ＭＡＣＤ、ＳＴＣ分析皆都

未有出現「頂背馳」跡象，加上股價本月才剛剛上破５０天線，而現價水平並不高於該水平太多

，故仍是吸納的時機。從技術走勢而言，預計美高梅中國會繼續走高至「Ｖ形」或「Ｕ形」的頂

部近１６元水平，建議現水平先小注吸納，待７月份澳門賭收公布前再吸納，止蝕位約於上月中

上升裂口近１２元水平。（撰文：盧逸文）



表列六大濠股股股價表現、ＥＶ╱ＥＢＩＴＤＡ、市盈率、股息率表現：



股價表現（％）

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股份（編號） 去年第四季以來 今年以來 次季以來 本月以來

（％） （％） （％） （％）

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銀河娛樂（０００２７） ＋１６﹒２６ ＋１５﹒９１ ＋７﹒０２ ＋８﹒６４

新濠國際（００２００） ＋３１﹒９１ ＋２９﹒２６ ＋１２﹒１０ ＋１８﹒９４

澳博控股（００８８０） ＋３４﹒８５ ＋３３﹒７１ ＋８﹒３４ ＋６﹒６４

永利澳門（０１１２８） ＋９﹒２９ ＋１５﹒３３ ＋６﹒２６ ＋９﹒６０

金沙中國（０１９２８） ＋２３﹒２８ ＋２７﹒６７ ＋７﹒２８ ＋１０﹒４４

美高梅 （０２２８２） ＋１２﹒７３ ＋６﹒３６ －１４﹒９３ ＋４﹒９７

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股指：

恆生指數 ＋３﹒５４ ＋１１﹒３２ －０﹒９６ ＋０﹒８１

國企指數 －０﹒８０ ＋７﹒９５ －３﹒９５ ＋０﹒４４

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註：資料截至７月１９日中午收市





企業價值╱除息稅折舊攤銷前盈利（ＥＶ╱ＥＢＩＴＤＡ）（倍）

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股份（編號） ２０１８年 ２０１９年＃ ２０２０年＃ ２０２１年＃

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銀河娛樂（０００２７） １２﹒４ １２﹒６ １１﹒６ １０﹒３

新濠國際（００２００） ７﹒４ ７﹒２ ６﹒５ ５﹒８

澳博控股（００８８０） １２﹒８ １３﹒１ １１﹒３ ８﹒０

永利澳門（０１１２８） １１﹒２ １１﹒５ １０﹒７ ９﹒８

金沙中國（０１９２８） １４﹒５ １３﹒７ １２﹒８ １１﹒６

美高梅 （０２２８２） １５﹒２ １１﹒４ ９﹒２ ８﹒０

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＊資料來源：摩根大通７月１５日報告

＃預測值



市盈率（倍）及股息率（％）

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股份（編號） 市盈率 預測市盈率 股息率 預測股息率

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銀河娛樂（０００２７） １８﹒２９ １９﹒２６ １﹒６６ １﹒５２

新濠國際（００２００） ６０﹒５９ ２２﹒１５ ０﹒３３ １﹒３１

澳博控股（００８８０） １８﹒８１ ２３﹒１２ ３﹒０６ ２﹒７４

永利澳門（０１１２８） １５﹒９８ １６﹒９７ ６﹒２６ ５﹒９５

金沙中國（０１９２８） ２２﹒７４ １９﹒４９ ４﹒８２ ４﹒９７

美高梅 （０２２８２） ４９﹒６１ ２２﹒４８ ０﹒７０ １﹒８８

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註：資料截至７月１９日中午收市

