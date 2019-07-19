港股重返廿天線，高開１２３點報２８５８５點，國指升６７點

《經濟通通訊社１９日專訊》紐約聯儲行長威廉斯講話對減息預期提升，加上美國財長努欽

表示，美中官員將通電話，可能為恢復面對面貿易談判鋪路。亞洲股市今早普遍高走．日經升

２４５點，首爾指數漲１５點，港股方面今早高開１２３點，重返廿天線（２８５１１點）。個

股方面，金沙（０１９２８）及創科（００６６９）獨佔鰲頭，今早高開１﹒９％；港鐵

（０００６６）則低開３％，主要由於公司需就鐵路建設開支進行撥備，引發股價急跌。

恆生指數開報２８５８５點，升１２３點或升０﹒４３％，主板成交１７﹒８８億元。國企

指數開報１０８５１點，升６７點或０﹒６２３％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒３１％，報６４﹒９５元；港交所

（００３８８）升０﹒３７％，報２７４元；騰訊（００７００）升０﹒３９％，報３５８元；

中移動（００９４１）升０﹒４３％，報７０﹒８５元；友邦保險（０１２９９）跌

０﹒０６％，報８６﹒１元。



十大升幅藍籌股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ４１﹒７０元 升１﹒９６％

創科實業（００６６９） ６１﹒００元 升１﹒９２％

舜宇光學（０２３８２） ８７﹒５０元 升１﹒８０％

吉利汽車（００１７５） １２﹒２６元 升１﹒１６％

中信股份（００２６７） １０﹒７２元 升１﹒１３％

申洲國際（０２３１３） １１０﹒３０元 升１﹒１０％

交通銀行（０３３２８） ５﹒９４元 升１﹒０２％

中生製藥（０１１７７） ８﹒９２元 升１﹒０２％

中石化 （００３８６） ５﹒１８元 升０﹒９７％

中國聯通（００７６２） ８﹒２９元 升０﹒９７％

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（ｕｌ）

