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即市新聞

19/07/2019 09:25

港股重返廿天線，高開１２３點報２８５８５點，國指升６７點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》紐約聯儲行長威廉斯講話對減息預期提升，加上美國財長努欽
表示，美中官員將通電話，可能為恢復面對面貿易談判鋪路。亞洲股市今早普遍高走．日經升
２４５點，首爾指數漲１５點，港股方面今早高開１２３點，重返廿天線（２８５１１點）。個
股方面，金沙（０１９２８）及創科（００６６９）獨佔鰲頭，今早高開１﹒９％；港鐵
（０００６６）則低開３％，主要由於公司需就鐵路建設開支進行撥備，引發股價急跌。
　　恆生指數開報２８５８５點，升１２３點或升０﹒４３％，主板成交１７﹒８８億元。國企
指數開報１０８５１點，升６７點或０﹒６２３％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒３１％，報６４﹒９５元；港交所
（００３８８）升０﹒３７％，報２７４元；騰訊（００７００）升０﹒３９％，報３５８元；
中移動（００９４１）升０﹒４３％，報７０﹒８５元；友邦保險（０１２９９）跌
０﹒０６％，報８６﹒１元。

　　十大升幅藍籌股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　４１﹒７０元　　　升１﹒９６％
　　創科實業（００６６９）　　６１﹒００元　　　升１﹒９２％
　　舜宇光學（０２３８２）　　８７﹒５０元　　　升１﹒８０％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒２６元　　　升１﹒１６％
　　中信股份（００２６７）　　１０﹒７２元　　　升１﹒１３％
　　申洲國際（０２３１３）　１１０﹒３０元　　　升１﹒１０％
　　交通銀行（０３３２８）　　　５﹒９４元　　　升１﹒０２％
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒９２元　　　升１﹒０２％
　　中石化　（００３８６）　　　５﹒１８元　　　升０﹒９７％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒２９元　　　升０﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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