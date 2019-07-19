《盤後部署》大市成交未配合，港股短期在２９０００點遇阻力

《經濟通通訊社１９日專訊》中美貿易談判出現新進展，美國財長努欽指，雙方官員將通電

話，為未來有機會進行面對面談判鋪路；與此同時，中國亦恢復購買美國農產品，消息為近日陷

入悶局的港股注入動力。恆指高開１２３點報２８５８５點，突破２０天線（約２８５２０點）

。初段升幅雖有所回落，低見２８５５１點升８９點，但港股全日大部分時間維持在上升

３００點左右水平，最高見２８８０９點升３４７點，重上百天線（２８６４４點）。

手機設備股及中資金融股領漲，重磅股友邦（０１２９９）破頂，支持恆指最後收報

２８７６５，升３０３點或升１﹒０７％，主板成交６７５﹒８５億元。國企指數報

１０９０９，升１２４點或升１﹒１６％。

Ａ股方面，上證綜指報２９２４，升２３點或升０﹒７９％；深成指報９２２８，升７３點

或升０﹒８１％。兩市成交３４９９﹒６２億元人民幣。



＊美國下周經濟數據料回落，英國否定繞過國會硬脫歐＊



美國下周陸續會有多項經濟數據出爐，為未來減息方向提供更多參考資料。美國下周三

（２４日）會公佈７月製造業ＰＭＩ指數，料會由５０﹒６微跌至５０﹒４；服務業ＰＭＩ亦由

５１﹒５跌至５１。另外，下周五（２６日）公布的第二季國內生產總值（ＧＤＰ）增長預計會

由第一季的３﹒１％回落至１﹒９％。

聯儲局副主席克拉里達表示，雖然美國經濟處於良好狀態，不過最近環球經濟數據未如理想

，經濟不明朗因素增加，通脹下行壓力亦較６星期前大，因此不必到形勢變得嚴峻時才減息。若

下周相關經濟數據均遜於前期，減息半厘的呼聲料會增加。

英國下周二（２３日）將會產生新一任首相，人選亦關乎英國脫歐的命運。下議院昨日通過

修正案，限制首相繞過國會，強行推動「硬脫歐」。首相大熱的前外相約翰遜過往是鮮明的脫歐

派，而他早前亦拒絕排除繞過國會硬脫歐的可能性，因此如果他順利上任後，下議院的法案有助

促使其更務實地與歐盟就脫歐問題進行談判。

而即將接任歐盟委員會主席的德國前國防部長馮德萊恩早前亦表示，不希望看到英國無協議

脫歐，指如果對方有良好基礎，可以考慮延長脫歐的限期。



＊人行下周若再次進行逆回購，港股有望可企穩二萬九關＊



港股經歷過去六個交易日牛皮橫行的格局，今日終於乘中美貿易談判的利好消息一躍升破早

前２８６００點的阻力位，收市亦企穩１００天線。然而，大市成交未能配合，僅有六百多億元

。技術指標上來看，目前大市１４天ＲＳＩ微升至約５９水平，屬輕微超買。不過，ＭＡＣＤ與

過去一周一樣，未有明顯買入或賣出的訊號，預料後市持續上升仍需要更多利好消息，並在

２９０００點水平即本月初高位有阻力。

下周一（２２日）內地科創板正式上市，加上人行連續四日進行逆回購，中資金融股今日已

率先跑出。下周共有３６００億人幣逆回購，以及５０２０億人幣中期借貸便利（ＭＬＦ）到期

，鑑於中國經濟下行壓力仍大，人行有機會繼續放水。若人行再進行逆回購，對中港股市應可構

成利好，港股有望可企穩二萬九關。（ｙｋ）

