《經濟通通訊社１９日專訊》美國財長努欽表示，美國及中國官員將通電話，可能為恢復面
對面貿易談判鋪路。同時中國前駐冰島大使、中國外交部旗下智庫中國國際問題研究院前院長蘇
格表示，他預計兩國於本月底將恢復更正式的討論。
當被問及華為在貿易談判中的作用時，努欽表示，容許美國企業向華為出售任何產品是一個
獨立於貿易談判的問題，同時又否認曾敦促美國供應商尋求政府豁免向華為銷售產品。（ｍｎ）
19/07/2019 08:10
【貿易開戰】努欽：美中官將通電話，或為恢復面對面談判鋪路
《經濟通通訊社１９日專訊》美國財長努欽表示，美國及中國官員將通電話，可能為恢復面
對面貿易談判鋪路。同時中國前駐冰島大使、中國外交部旗下智庫中國國際問題研究院前院長蘇
格表示，他預計兩國於本月底將恢復更正式的討論。
當被問及華為在貿易談判中的作用時，努欽表示，容許美國企業向華為出售任何產品是一個
獨立於貿易談判的問題，同時又否認曾敦促美國供應商尋求政府豁免向華為銷售產品。（ｍｎ）
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