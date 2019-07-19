《外企業績》微軟第四季收入及盈利勝預期，盤後股價升近３％

《經濟通通訊社１９日專訊》微軟第四季盈利增長４９％至１３１﹒９億美元，剔除特殊項

目後每股盈利為１﹒３７美元，超過市場預期的１﹒２１美元。總收入增長１２％至３３７﹒２

億美元，同樣勝預期，受惠於雲業務收入持續增加以及企業升級Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統。

在業績公布後，微軟盤後股價升近３％。

第四季微軟Ａｚｕｒｅ雲計算業務收入增幅達６４％，包括Ａｚｕｒｅ雲計算業務的智能雲

業務收入為１１４億美元，優於分析師預預期的１１０億美元。（ｍｎ）

