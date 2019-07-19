《外企業績》大摩第二季盈利倒退一成，勝市場預期

《經濟通通訊社１９日專訊》大摩第二季盈利倒退一成至２２億美元，每股盈利為１﹒３０

美元，高於市場預期的１﹒１４美元，因財富管理業務收入增長及開支減少。

大摩的一半收入來自財富管理業務，季內財富管理業務收入按年增長１﹒９％至４４億美元

，兼達到２８﹒２％的稅前利潤率目標。

季內銷售及交易收入下降１２％，債券及股票交易收入都出現下滑。大摩財務總監Ｊｏｎａ

ｔｈａｎ Ｐｒｕｚａｎ表示，第二季業務表現理想，股票銷售及交易收入下降１４％，原因是

去年上半年表現非常強勁。（ｍｎ）

