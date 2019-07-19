《經濟通通訊社１９日專訊》歐洲議會周四緊急開會討論有關香港問題決議案，包括停止向
香港出口人群管制裝備、要求港府正式撤回《逃犯條例》修訂、獨立調查香港警隊所使用的武力
，以及釋放和停止檢控所有和平示威者。
最終議案獲得通過，議會稍後會將建議轉交歐洲理事會、歐盟成員國２８位領袖、歐盟委員
會以及中國與香港特區政府。
議案中亦強烈譴責中國政府持續進一步干預香港內部事務，認為中國需要受《中英聯合聲明
》約束，促請中國需按聲明確保香港享有高度自治，權利及自由。（ｍｎ）（ｚｚ）
19/07/2019 08:48
【移交逃犯】歐洲議會倡停止向香港售人群管制裝備及正式撤回修訂
《經濟通通訊社１９日專訊》歐洲議會周四緊急開會討論有關香港問題決議案，包括停止向
香港出口人群管制裝備、要求港府正式撤回《逃犯條例》修訂、獨立調查香港警隊所使用的武力
，以及釋放和停止檢控所有和平示威者。
最終議案獲得通過，議會稍後會將建議轉交歐洲理事會、歐盟成員國２８位領袖、歐盟委員
會以及中國與香港特區政府。
議案中亦強烈譴責中國政府持續進一步干預香港內部事務，認為中國需要受《中英聯合聲明
》約束，促請中國需按聲明確保香港享有高度自治，權利及自由。（ｍｎ）（ｚｚ）
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