【移交逃犯】歐洲議會倡停止向香港售人群管制裝備及正式撤回修訂

《經濟通通訊社１９日專訊》歐洲議會周四緊急開會討論有關香港問題決議案，包括停止向

香港出口人群管制裝備、要求港府正式撤回《逃犯條例》修訂、獨立調查香港警隊所使用的武力

，以及釋放和停止檢控所有和平示威者。

最終議案獲得通過，議會稍後會將建議轉交歐洲理事會、歐盟成員國２８位領袖、歐盟委員

會以及中國與香港特區政府。

議案中亦強烈譴責中國政府持續進一步干預香港內部事務，認為中國需要受《中英聯合聲明

》約束，促請中國需按聲明確保香港享有高度自治，權利及自由。（ｍｎ）（ｚｚ）

